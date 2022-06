Ibiza Pride: orgullo frente al odio

«Orgullosos de nuestra identidad. Frente al odio visibilidad, orgullo y resiliencia». Con este lema se cerró ayer por la noche la colorida marcha del Ibiza Pride 2022 en las calles del puerto de Vila. La lectura del manifiesto, a cargo de diferentes personas reivindicó una sociedad más igualitaria y más segura para todos y el derecho de las personas LGTBI a vivir en paz. «El futuro será diverso o no será», expresó Antonio Balibrea, director del Pride, que estuvo acompañado en la lectura por Eduardo Navarrete, Nadal Garibaldi, una persona transexual y Sofía Vergara, de la asociación ALAS.

Garibaldi, drag queen de La Troya Ibiza llamó a «abrir la mente» a la ciudadanía. «Con quién me acuesto no me define como persona», afirmó y pidió respetar los derechos de los mayores gais en residencias de ancianos: «En algunas se intenta que oculten su condición», denunció.

Sofía Vergara, de ALAS, recordó que los derechos han de defenderse «cada día» y pidió al colectivo no hacer caso de discursos de odio ni darles un altavoz a quienes los difunden. También agradeció a los sanitarios la nueva consulta de prevención del VIH y el resto de enfermedades de transmisión sexual en Ibiza.

Por su parte, Eduardo Navarrete, diseñador de moda, recordó la persecución que sufren las personas LGTBI en muchos países y remarcó que la homosexualidad «está castigada con pena de muerte» en ocho naciones y parte de otras dos. El discurso de la persona trans hizo hincapié en la importancia de la nueva ley para «evitar mucho sufrimiento».