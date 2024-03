Lo que dicen tus pedos sobre tu estado de salud

Los pedos se producen cuando las bacterias intestinales descomponen los alimentos no digeridos en el colon. Esa descomposición se elimina a través de los gases. El aire que tragamos es otra fuente de gas, pero la mayor parte se expulsa al eructar.

Tus pedos se componen de diferentes tipos de gases: algunos huelen mal, pero la mayoría no. Serán inoloros cuando expulses principalmente oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno, metano o nitrógeno. Pero cuando expulsas gases malolientes como el sulfuro de hidrógeno o los gases liberados por la digestión de la carne, seguramente alguien a tu alrededor tendrá que taparse la nariz. Tus pedos también huelen mal cuando no has defecado.

La mayoría de las personas expulsan gases entre 12 y 25 veces al día, o incluso más, dependiendo de los alimentos consumidos. Muchos de estos gases se expulsan mientras duermes. Por regla general, los pedos no tienen olor, solo el 1% de las ocasiones son malolientes.

Es importante que prestes atención a tus gases porque pueden revelar algunos problemas de salud.

La comida

Los alimentos que comes afectan la cantidad de pedos que te tiras y el olor de tus flatulencias. Un grupo de alimentos en particular que puede provocarte muchos gases es la fibra. Esto se debe a que los humanos no digieren la fibra, por lo que pasa sin cambios al colon, donde las bacterias intestinales la fermentan, un proceso que libera gas. Sin embargo, comer fibra no es malo. Por un lado, ayuda a prevenir el estreñimiento y las bacterias buenas del intestino también se alimentan de fibra . Pero la desventaja es que la fibra provoca un exceso de gases, especialmente cuando se ingiere demasiada. Algunos alimentos ricos en fibra que causan flatulencia incluyen la alcachofa, las legumbres y las verduras crucíferas como el repollo, el brócoli, la coliflor y las verduras de hojas verdes oscuras.

Las proteínas son otro grupo de alimentos que puede provocar pedos malolientes. Esto se debe a que contienen azufre, sobre el cual las bacterias intestinales actúan para producir sulfuro de hidrógeno (que huele a huevos podridos). También puedes tirarte muchos pedos si comes alimentos endulzados artificialmente con edulcorantes como sorbitol, lactitol, manitol y xilitol. Estos edulcorantes son fermentados por bacterias intestinales, ya que no se pueden digerir.

Trastornos digestivos

Hay ciertos trastornos digestivos que pueden hacer que te tires pedos en exceso o que huelen mucho. Por ejemplo, las personas con enfermedades inflamatorias intestinales que incluyen la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa tienden a producir más gases que la mayoría de las personas. Además, las personas con enfermedades inflamatorias intestinales tienen más probabilidades de tener otras afecciones asociadas con el exceso de gases, como la intolerancia a la lactosa

También existen otros trastornos digestivos asociados con el exceso de pedos, como estreñimiento, gastroenteritis, diabetes, trastornos alimentarios, síndrome de dumping, enfermedad por reflujo gastroesofágico, pancreatitis autoinmune y úlceras pépticas

Intolerancia o sensibilidad alimentaria

El exceso de gases es un problema para las personas con intolerancia o sensibilidad alimentaria. Estas personas no pueden descomponer determinados alimentos, generalmente porque no tienen la enzima digestiva para ese alimento. Por lo tanto, experimentan síntomas intestinales, incluido exceso de gases, cuando comen alimentos a los que son sensibles. Por ejemplo, a las personas con intolerancia al gluten les resulta difícil digerir el gluten, una proteína que se encuentra en cereales como el trigo, el centeno y la cebada. Comer gluten puede hacer que expulsen más gases. Algo similar ocurre con la lactosa.

Bacterias intestinales desequilibradas

Las bacterias dentro de su intestino tienen muchos propósitos. De hecho, determinadas bacterias intestinales son capaces de reducir las flatulencias. Pero existen algunas bacterias que aumentan la producción de gas. Y cuando estas bacterias superan a otras, es posible que te hinches o te tires muchos pedos.

La composición y el equilibrio de las bacterias en el intestino fluctúan en respuesta a factores como el estrés, los viajes y los alimentos que consumes. Esto puede ocurrir tan rápido como dentro de los 20 minutos posteriores a una comida. Algunas de las bacterias que causan un aumento de los pedos malolientes incluyen los metanógenos y las bacterias reductoras de sulfato. Estas bacterias aumentan cuando se comen determinados alimentos, porque ayudan a digerirlos. Por ejemplo, las bacterias reductoras de sulfato descomponen las moléculas de azufre que se encuentran en la proteína de la carne y liberan gases malolientes.

Medicamentos

Aunque a menudo se pasa por alto, uno de los efectos secundarios de tomar ciertos medicamentos es la expulsión de gases con un olor realmente desagradable. Algunos de ellos comúnmente recetados que causan estos pedos malolientes incluyen fármacos para la diabetes como metformina, antibióticos como ciprofloxacina y Augmentine, medicamentos para las úlceras como rabeprazol, para la presión arterial como irbesartán, valsartán, losartán y lisinopril, medicamentos para reducir los lípidos o el colesterol como lovastatina y atorvastatina, ansiolíticos y antidepresivos como venlafaxina, escitalopram y paroxetina, y analgésicos como pregabalina y naproxeno, entre otros.

Embarazo

Un cambio incómodo que muchas mujeres experimentan durante el embarazo es que producen más gases y liberan pedos malolientes. Y esto puede comenzar incluso en las primeras semanas del embarazo, cuando se espera que las personas expulsen gases que huelen a huevos podridos. Sin embargo, expulsar gases durante el embarazo no es motivo de preocupación ni para la madre ni para el bebé.

Las mujeres expulsan más gases durante el embarazo principalmente porque sus cuerpos producen más hormona progesterona. Esta hormona provoca la relajación de los músculos de todo el cuerpo, incluidos los músculos del intestino, ralentizar el paso de los alimentos, dando a las bacterias más tiempo para producir más gases que podrían salir en forma de pedos.