Esto le pasa a tu cuerpo si duermes con la tele encendida

Ya sea viendo nuestra serie favorita o quedándonos despiertos para ver el último final de un partido, muchos de nosotros tendemos a mantener encendidos los televisores de nuestra habitación hasta bien entrada la noche. Tener una tele en el dormitorio es cada vez más común y algunos estudios señalan que el 30% de las personas utilizan este electrodoméstico para ayudarse a conciliar el sueño.

Si bien puede parecer inofensivo quedarse dormido con tu programa favorito sonando de fondo, en realidad podría estar perjudicándote. La Universidad de Northwestern informa de que la exposición incluso a una cantidad moderada de luz durante el sueño podría afectar la función cardiovascular y aumentar la resistencia a la insulina . Además, un estudio de 2014 publicado en JAMA Pediatrics mostró un vínculo entre tener un televisor en el dormitorio y la obesidad infantil.

La deuda de sueño

De media, un adulto necesita un mínimo de siete horas de sueño. Si mantienes la televisión encendida demasiado tiempo durante la noche, puedes comenzar a consumir la cantidad de sueño que necesitas y, como resultado, desarrollar lo que se conoce como deuda de sueño. Una deuda de sueño es la diferencia entre la cantidad de sueño que necesitas y la cantidad que realmente duermes.

El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos señala que la acumulación de falta de sueño puede provocar una amplia gama de problemas de salud. Estos incluyen un mayor riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Además, al no descansar adecuadamente por la noche, aumenta el riesgo de lesiones durante el día. La falta de sueño se ha relacionado con lesiones por accidentes automovilísticos, así como con caídas y fracturas de huesos en adultos mayores.

Bajan los niveles de melatonina

La luz emitida por el televisor se conoce como luz azul y puede ser bastante perjudicial para el sueño, según la Sleep Foundation. En particular, la luz azul puede alterar el ritmo circadiano, el ciclo de sueño-vigilia del cuerpo. Según un estudio de 2003 publicado en el Journal of Endocrinology and Metabolism, la exposición a la luz azul puede provocar la supresión de la producción de melatonina, una hormona que produce sueño. Como resultado, es posible que tu cerebro no crea que es de noche, aunque estés en la cama.

El cerebro no se relaja

Ver televisión, ya sea una comedia o un partido de fútbol, estimula tu cerebro. La música, los sonidos y las luces trabajan juntos para mantener tu mente activa y dificultar que te calmes. Un estudio de 2015 realizado por científicos en Bergen, Noruega, demostró que los adolescentes que usaban dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes y televisión antes de acostarse experimentaban una duración del sueño más corta, tardaban más en conciliar el sueño y dormían más inquietamente. Parte de eso, según el estudio, puede provenir de la estimulación provocada por el contenido que se está viendo.