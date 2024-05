«El 90% de las infecciones por atención sanitaria se transmiten por las manos»

Lavarse las manos es importante y no sólo por la higiene sino también por cómo se hace. El agua y jabón o el gel hidroalcohólico no se deben usar por igual, ni a la vez: «El agua y jabón sólo se utilizarían si, visiblemente, tenemos las manos sucias, pero si las vemos limpias, se debe usar la solución hidroalcohólica», cuenta Catalina Serra, enfermera de la Unidad de Control de Infecciones que, junto a su compañera Pilar Sebastián, recuerda a todas las personas que entran y salen del Hospital Can Misses que se pongan gel hidroalcohólico. La acción forma parte de las actividades que ha preparado su unidad junto a la de Mejora Continua y Seguridad del Paciente para esta semana con motivo del Día Mundial de la Higiene de Manos, que se conmemoró este domingo.

El uso del gel hidroalcohólico «se ha rebajado mucho, muchísimo. Tanto en la población en general, como en el personal sanitario», cuenta Serra, al pedirle una comparación con el uso de la solución tras la pandemia. Ahora se ha olvidado su uso y está ausente en la mayoría de lugares públicos, a excepción de los hospitales. Allí es importante no olvidar echarse antes de entrar, porque «muchos de los pacientes pueden tener las defensas bajas, llevan vías, catéteres... Lo que significa que tienen más riesgo. Si vienes a una cita con el dermatólogo y no te limpias las manos, lo que traigas de la calle lo dejarás en el hospital y se hará cada vez más resistente», señala Serra, sin dejar de insistir en la importancia de usar el gel también antes de salir: «Porque puedes haber adquirido algo aquí».

Trípticos divulgativos sobre la higiene de manos y otros materiales. / Vicent Marí

Qué hay en las manos

Este año, por primera vez, entre las diferentes actividades organizadas, se harán unas pruebas de detección de microorganismos en las manos de los profesionales del hospital. Las enfermeras visitarán las plantas del centro con «unas placas que llevan una mezcla de agar chocolate», indica Sebastián, sobre la solución en la que los profesionales tendrán que meter las manos. Se espera que participen entre 50 y 60: «Se hará anónimo, para que no se sientan fiscalizados y, tras unos cinco o seis días a temperatura ambiente, podrán venir a comprobar qué ha crecido».

El 90% de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria se transmiten directa o indirectamente a través de las manos, indica Serra, citando datos de la Organización Mundial de la Salud. Sobre lo que se podrá encontrar en las placas, su compañera apuntaque «en las manos crece de todo», antes de añadir que en Ibiza hay «tres prevalentes de bacterias multirresistentes y luego crecen otro tipo de bacterias que quizá no son tan problemáticas porque cualquier antibiótico es útil contra ellas». Sin embargo, explica que lo que en las manos no supone un problema (si no existe una herida), en un hospital es todo lo contrario: «Son puntos de entrada para gente con una situación deteriorada». En las placas en las que se pongan manos sucias, «además de que los microorganismos crecen, lo hacen con la forma completa de la mano marcada», señala Sebastián.

Teniendo en cuenta que los microorganismos son cada vez más resistentes y los antibióticos ordinarios no funcionan «la mejor forma de curar a un paciente es no hacerlo enfermar, por eso hay que centrarse en esta prevención», indica Sebastián, atendiendo a la relevancia de la higiene de las manos.

A los profesionales que colaboren en las diferentes actividades se les ofrecerán algunas recompensas, además de que hay en juego un bautismo de buceo para quien gane un concurso de Trivial sobre la higiene de las manos. También han preparado un photocall con el eslogan de la campaña que incluye todas las actividades: #Notehagasviral, elegido como un oxímoron de lo que ésta busca, ya que a diferencia de lo que hacen las redes sociales, se espera que las infecciones no se transmitan de uno a otro.