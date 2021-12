Cuando regalar arte de Ibiza salva vidas

Hace tiempo que Enric Ribes no compra arte. Hoy visita el Club Náutico Ibiza con su hija Laura dispuesto a hacerlo. La ocasión que le brinda ‘Art Solidari’, que acaba de abrir sus puertas, lo merece. El evento, que está comisariado por Antoni Torres Martorell y que desembarca por primera vez en Ibiza, ofrece obra gráfica de artistas de Balears a precios muy asequibles y, además, lo que se recaude se destinará a Projecte Home Balears y a la Fundación Vicente Ferrer. El escritor, investigador y político ibicenco contempla la mesa en la que se han colocado los trabajos, todos de pequeño formato, que pertenecen a las colecciones ‘Art per a la vida 2’ y ‘Mata Ombres’. Los precios rondan entre los cinco y los 30 euros. Los que están enmarcados cuestan algo más. Ribes no tarda mucho en decidirse. Se lleva cuatro obras de Michel Buades, Carles Fabregat, Josep Marí y Carles Guasch. Su hija compra dos, de Pedro María Asensio y Doralice Souza.

Mientras los primeros clientes hacen sus compras en ‘Art Solidari’, empiezan a desfilar artistas por el Club Náutico Ibiza, promotor de esta cita artística benéfica junto a la Associació Art amb B y la Fundació Baleària . Las primeras son Marga Guasch y Josefina Torres, que participa con obra en la iniciativa, al igual que Antoni Marí Tirurit, que les muestra su creación, una «figuera estalonada hecha de personas» que forma parte del proyecto ‘Art per a la vida 2’. «Esta colección la hacemos cada diez años para apoyar a Projecte Home Balears en su lucha contra la drogadicción. La primera la lanzamos en 2008 con creaciones de 59 artistas y la segunda, en 2018 con obra gráfica de 96 creadores de todas las Balears», explica Torres. Para este evento, el comisario ha seleccionado creaciones de 16 artistas de las Pitiusas: Jesús Albarrán, Pedro María Asensio, Michel Buades, Bonet Vallribera, Diana Bustamante, Adrián Cardona, Carles Fabregat, María Catalán, Carles Guasch, Josep Marí, Antoni Marí Tirurit, Enric Riera, Josep Rosales, Doralice Souza, Renato Steinmeyer y Josefina Torres. «Cada uno creó una pieza, de la que se ha hecho una tirada de 75 ejemplares», detalla el promotor cultural. Muy partidario de la obra gráfica, porque supone «la democratización del arte», Torres comenta que «Ibiza es la isla de Balears que menos tradición tiene» de esta forma de expresión pictórica. En la mesa de ‘Art Solidari’, que atienden Josep Torres, hijo del comisario, y Xisco Ramis, miembro, como Martorell, de Art amb B, hay también obra gráfica de los artistas que han participado en ‘Mata Ombres’, un proyecto que esta agrupación de amigos del arte contemporáneo de Balears puso en marcha en 2018 con la Fundación Vicente Ferrer. Gracias a esta iniciativa se han construido varias escuelas en Anantapur, en la India. «La sexta, si no hay cambios, la inauguraremos en octubre de 2022», adelanta con voz orgullosa Martorell. En ‘Art Solidari’ se venden también cajas de cerillas decoradas con la obra de los artistas participantes, bolsas de tela con diseño de Joan Pascual y unas originales camisetas estampadas con dos medusas azules obra de Doralice Souza que son fruto de la iniciativa de la Fundació Baleària SolidarizArte. Lo que se recaude en este caso irá a parar a Save the Children Melilla. «Las cajas de cerillas enmarcadas quedan espectaculares», comenta Virtudes Marí, antes de alabar el evento, «que ofrece arte para todos los públicos y bolsillos». Lina Ribas pide consejo a la abogada y política, le cuesta decidirse entre cuatro obras de Doralice Souza, al final se lleva las cuatro. Esta ibicenca residente en Mallorca ha aprovechado su viaje a las Pitiusas para pasarse por el Club Náutico Ibiza y acudir a la jornada de ‘Art Solidari’, una excelente oportunidad, resalta, «para ayudar y adquirir obras de nuestros creadores». Las hermanas Sonia y Marta Marí Matutes adquieren tres obras de distintos artistas para ellas y su hermano Fernando. «Es el regalo de reyes que nos hace nuestra madre», explican. Fanny Tur se lleva obra, nada más y nada menos que de siete pintores. «Ya tengo mi regalo de reyes», comenta con una sonrisa la directora de la biblioteca de Can Ventosa y del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera. Es ya mediodía y comienza a haber mucho movimiento en el Club Náutico Ibiza. Llegan más artistas, como María Catalán, Bonet Vallribera y Carles Guasch. Una clienta se interesa por las obras expuestas en la sala del pintor ibicenco Carles Guasch y el escultor murciano Ángel Zabala. «Éstas son obras de la exposición ‘Geometrías Fragmentadas’, que se clausura el próximo 10 de enero», le aclara Torres. El comisario está muy contento con la acogida que está teniendo ‘Art Solidari’. «Hemos recaudado 1.425 euros», detalla al concluir el evento a las 18 horas.