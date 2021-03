Los juzgados no tienen denuncias contra el cura de Ibiza señalado por abusos

Los juzgados de Ibiza no han recibido ninguna denuncia formal contra el sacerdote de Ibiza acusado por tres hombres, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, de abusar sexualmente de ellos cuando eran menores, con 10, 11 y 16 años edad, confirma el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).

Según estos tres hombres, los abusos sexuales, que habrían consistido en tocamientos, fueron cometidos presuntamente en los años 90 (1990, 1994 y 1996) y, por tanto, estarían prescritos, remarcaron fuentes judiciales. En consecuencia, aunque la Fiscalía podría abrir diligencias penales de oficio, porque se trata de menores de edad, no tendría sentido hacerlo por unos hechos ya prescritos y que, por tanto, no podrían en ningún tener consecuencias penales.

Existe al menos otra denuncia, también realizada a través de las redes y en un comentario a una noticia en Diario de Ibiza, que relata que el sacerdote intentó manosear y besar a un hombre de 28 años de edad, una persona que, junto con su familia, estaba en situación de vulnerabilidad en aquel momento, el año 2006, y a quien el sacerdote ayudó acogiéndolos en su casa, según la presunta víctima.

Diario de Ibiza ha contactado por correo electrónico con esta persona, pero no ha respondido. En su caso el delito no habría prescrito, pero al tratarse de una persona mayor de edad no se puede actuar de oficio, sino que se requiere una denuncia formal.

Los tres denunciantes menores cuando ocurrieron los hechos dicen que el sacerdote intentó sobrepasarse con ellos valiéndose de su relación de superioridad. En un caso era un monaguillo, en otro un integrante de la organización Camino Neocatecumenal, los Kikos, y el tercero era alumno de religión.

Por el momento, el religioso señalado no se ha defendido de estas acusaciones tan graves y no responde a las llamadas de Diario de Ibiza. El Vaticano ha ordenado una investigación y la semana pasada un sacerdote investigador de la Archidiócesis de Valencia viajó a Ibiza y se entrevistó con el Obispado con el primer denunciante. Ni el Obispado de Ibiza ni la Archidiócesis de Valencia, adonde el Vaticano destinó recientemente al exobispo de la isla, Vicente Juan, informan acerca de las investigaciones. El sacerdote, que podría encontrarse fuera de la isla, ya no da misa en ninguna de las dos parroquias en las que solía hacerlo.

Por su parte, tras la entrevista con el sacerdote investigador, el primer denunciante, Sergio Lleó, el único de los tres que no oculta su identidad, dijo que la Archidiócesis le prometió que tomaría declaración a las otras supuestas víctimas, y pidió a que la Iglesia expulsara al sacerdote señalado.