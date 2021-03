El cura señalado por abuso sexual y el Obispado de Ibiza mantienen silencio

Tanto el sacerdote de Ibiza señalado por al menos tres personas por presuntos abusos sexuales a menores de edad, como el Obispado y la Archidiócesis de Valencia, mantienen silencio acerca de las acusaciones y la investigación ordenada por el Vaticano. El sacerdote acusado no estaba ayer por la mañana ni en la iglesia de Santa Cruz ni en la de San Pablo, las dos parroquias del municipio de Ibiza en las que, al parecer, oficiaba misa, y tampoco respondió a las llamadas telefónicas realizadas por Diario de Ibiza.

El Obispado de Ibiza, por su parte, negó ayer cualquier información al respecto y no aclaró si este sacerdote continúa o no dando misa, ni tampoco dijo si el religioso imparte clases de religión o catequesis. Tampoco respondió el Obispado a la pregunta de si ha emprendido algún tipo de investigación por su cuenta, además de la que ya puso en marcha la Archidiócesis de Valencia por orden del Papa Francisco. En el Obispado no aclararon si se ha tomado alguna medida de precaución para evitar que el sacerdote tenga trato con menores de edad mientras se lleva a cabo la investigación sobre las denuncias.

Por su lado, la conselleria de Educación del Govern balear dijo que, al menos en la actualidad, este sacerdote no está impartiendo clases en centros públicos de las islas. También ayer, la Archidiócesis de Valencia remarcó que la investigación sigue su curso y que, al menos por el momento, no se va revelar su contenido.

La semana pasada un sacerdote investigador viajó a Ibiza desde Valencia y se entrevistó, en el Obispado, con el primer denunciante, Sergio Lleó, que valoró la entrevista de forma positiva : «He notado que sí quieren investigar, yo les he dado nombres de víctimas y han dicho que las llamarán».

Dos hombres aseguran que sufrieron los abusos sexuales cuando tenían 10 y 11 años, en los años 1994 y 1996

Ayer por la mañana la Archidiócesis aún no había contactado con el segundo denunciante, que reside en Mallorca. Estos dos hombres aseguran que sufrieron los abusos sexuales cuando tenían 10 y 11 años, en los años 1994 y 1996. El viernes de la semana pasada apareció un tercer denunciante, que explicó que el sacerdote intentó manosearle en 1990, cuando tenía 16 años.

Este hombre, bastante más mayor que los dos anteriores, dijo en varias ocasiones que se sentía culpable porque considera que si en su momento hubiera denunciado al sacerdote es posible que se hubieran evitado otros hipotéticos abusos posteriores. Estos tres casos, presuntamente ocurridos en lo años 90, habrían ya prescrito.

Este fin de semana apareció un cuarto testigo, que dejó su relato en las redes sociales. Diario de Ibiza intentó contactar con él por correo electrónico, pero no respondió. Su caso es relevante porque es el más reciente. El testimonio relata que fue en 2006 en casa del sacerdote. Dice el testigo que ocurrió cuando él tenía 28 años: «Me tocó mis partes mientras se masturbaba (...) pese a mi absoluto rechazo». Este hombre dice que él y su familia estaban en una situación de gran vulnerabilidad, y que el cura les acogió en su casa.