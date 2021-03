Un sacerdote investigador enviado a Ibiza por la Archidiócesis de Valencia, a instancias del Vaticano, se entrevistó ayer por la tarde con Sergio Lleó, el hombre que, a través de las redes sociales, ha denunciado que fue víctima de abusos sexuales cuando tenía diez años de edad, a manos de un sacerdote que continúa en activo en la isla. La reunión duró unas dos horas. «He notado que sí quieren investigar, y yo he dado el nombre de otras posibles víctimas, de los que quieren dar la cara y de los que no, y han dicho que les tomarán declaración», dijo Lleó en la puerta del Obispado de Ibiza, donde se llevó a cabo la entrevista. «También he pedido la expulsión de la Iglesia católica de este sacerdote, y me han respondido que hay que investigar», añadió.