¿Dónde están los mil millones?

Kabir Mulchandani, dueño de Pacha, dio en febrero una entrevista a este diario en la que expresaba su admiración por la fortuna que genera esta isla de 570 kilómetros cuadrados. «Compruebo muchos datos económicos y cuando me enteré de que entran mil millones en un mes de verano... eso es mucho dinero», comentaba el empresario. Aunque por distintos motivos, comparto su asombro. Yo estoy perpleja porque si esa brutal riqueza revirtiera, aunque fuera mínimamente, en una Ibiza que se desangra ecológica y socialmente temporada tras temporada tendríamos no digo que «ostras y caviar» para todos pero sí infraestructuras, equipamientos y servicios públicos decentes, además de una calidad de vida digna. Pero para los de abajo, aquí solo se ha crecido en codicia y miseria. Acabo de compartir viaje en un autobús vergonzosamente atestado de gente y maletas con un camionero que lleva cinco meses durmiendo en una tienda de campaña y usando los matorrales como inodoro. La misma historia de tantos y tantos trabajadores en Ibiza, hacinados, desesperados, empobrecidos, desahuciados..., con la complicidad de unos políticos que si hay un «derecho» que verdaderamente defienden es el de hacer más y más dinero. En una isla con un territorio limitado y sin agua, la única solución al problema de la vivienda es frenar el crecimiento y poner topes a la especulación... O esperar que una crisis brutal del turismo lo haga por nosotros. Y me parece que Govern y Consell han optado por esto último.