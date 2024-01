Violencia estética

La primera encuesta del CIS sobre la percepción de la igualdad y los estereotipos de género refleja que para el 44,1%de los hombres la promoción de la igualdad ha llegado tan lejos que ahora se les discrimina a ellos. Rápidamente una legión de articulistas ha aclarado que están enrabietados porque tras siglos de privilegios llevan mal su pérdida. Algunos hasta han recordado cómo se sentían atacados los amigos cuarentones del presidente, según confesión propia antes de las elecciones. Entonces se interpretó que el guiño de Sánchez a sus amigotes frustrados buscaba el voto masculino socialista, que lo hay, harto de las tonterías tipo Pam.

Mas, como para poner en entredicho este discursito de que ellos no deben sentirse agredidos, pocos días después de la encuesta, la vicepresidenta primera en su inicio de la campaña electoral gallega se ha despachado con unas bufonescas declaraciones contra Tellado refiriéndose a él con menosprecio, sin nombrarlo y con un incalificable «ese que os habéis traído de Galicia, el de las gafas, bueno, los dos tienen gafas, el que tiene menos pelo». Esta miserable chanza que la retrata coincide en el tiempo de un modo casi milimétricamente cronometrado con el artículo contra el portavoz del PP publicado por el periódico que acaba de echar a Fernando Savater. En él, sin venir a cuento, pues no es noticia prioritaria, se vierten opiniones de lo más objetivas como la de ese prodigio de buena educación que es Patxi López -que fíjense si será malo Tellado que el vasco echa de menos a Gamarra-, o la de Aitor Esteban, objetivo hasta tal punto que, si hay que elegir entre Feijóo y amnistía, prefiere la amnistía. Al menos en el rotativo no llaman al gallego calvo y cuatro ojos. Se conforman con tildarlo de torpe y cabreado perenne.

Juanjo Puigcorbé declaraba hace poco que la política es una guerra de navajazos e insultos. Él ha terminado por abandonarla. Montero se queda, porque, al parecer se siente en su salsa incorporando la falacrofobia a sus argumentos. Que también hay violencia estética contra los hombres.