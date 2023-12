‘Escoletes’, socorristas y Sant Josep

Para empezar

César Navarro

Extremeño de nacimiento (Villanueva de la Serena, 1971), ibicenco y formenterense de corazón y de adopción. Periodista en Diario de Ibiza desde 1993, donde he desempeñado casi todos los puestos posibles. Desde Cierre a redactor de deportes, sucesos, turismo y economía e incluso sociedad y cultura. Desde hace unos veinte años soy jefe de Local. Me apasiona todo. Me cansan muchas cosas. Ibiza y Formentera son mi prioridad como persona y profesional. También soy responsable de Canales.