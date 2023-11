Desconozco si ese día, domingo por más señas, hay luna llena o no (me dicen los que saben que será el lunes). Lo único cierto es que el 26 de noviembre los chiringuitos, como los hemos visto hasta hoy tendrán que desaparecer de la ‘faz de la tierra’ (me quedo en lo de las playas de Formentera). Pues ya estamos otra vez metidos en harina. La vez anterior en la que se habló de ‘chiringuitos’ las consecuencias fueron funestas para unos (los que estaban en el gobierno) y posibilitaron la mayoría absoluta de los que mandan ahora. Incluso se acudió a la demagogia para manifestarnos por tal ‘injusticia’. Hasta tal punto se enredó la trama que no había solución más allá de prolongar la presencia de los ‘antiguos’ para disgusto de los que querían ser ‘nuevos’.

El conflicto sigue sin resolverse, la judicatura sigue su curso y nadie sabe nada del futuro de los unos y los otros. Pero alguien con fundamento de causa ha decidido que esto no puede seguir así y hay que resolver la cuita lo antes posible. Las voces populares hablan de temas inconexos porque a ciencia cierta la resolución no va a ser a gusto de todos, unos pierden y otros ganan. Hay partes con intereses diferenciados, aunque en el fondo el objetivo es el mismo. A lo que lo resuelva la ‘autoridad competente’ servirá de nuevo como comentario en tertulias de bar, tema recurrente en las casetas navideñas y posicionamientos dispares (me temo, a estas alturas del partido, que todos tendrán razón). El temor, por lo que he oído estos días entre los que opinan con o sin conocimiento de causa (entre los que me encuentro) es que Formentera se queda de nuevo sin un elemento básico de la oferta hostelera de los fines de semana y eso es lo que más duele a una sociedad que ya lo sufrió el año pasado. Las casetas vienen a paliar en cierta medida esa carencia, pero estamos hablando de un mes y cuatro días… ¿Y luego qué? Es la duda razonable, con más miedo que certeza a que pasemos otra primavera al sol que menos calienta. Me chivan al oído (en cuarentena, aunque venga de voz autorizada, porque sabe del tema) que una probabilidad (viable) es ir a una nueva licitación con indemnización a los licitadores del año pasado… ‘qui lo sá’ diría el incrédulo porque en esto de los chiringuitos de Formentera empieza a ser un auto de fe a la espera de la santísima trinidad.