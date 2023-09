Ferrer Barbany, excel·lent mostra fotogràfica oberta a Sa Nostra Sala, fins al 13 de setembre vinent. Convé doncs anar a la cita i gaudir amb paciència i meticulositat d’un ventall de precises, exactes imatges. «En aquesta exposició -podem llegir al programa de mà- Vicent Ferrer ens presenta la seua singular mirada de la ciutat d’Eivissa, reinterpretant la quotidianitat i aconseguint transformar-la en una altra realitat plena de subjectivitat i onirisme. La mostra reuneix diversitat d’imatges en les quals l’autor utilitza diferents recursos com superposicions, transparències, moviments, abstraccions. Un joc amb l’ambigüitat que deixa una part a l’espectador...». Ferrer Barbany, l’amic Vicent, és clar, mira, observa, estudia la seva ciutat i dispara amb l’objectiu de captar un entorn, una escenografia que configura el fet diari de cada dia, de l’entorn urbà, lluny de paisatges il·lustres com d’habitual es fa l’hora de fotografiar Eivissa, més l’escena rural que no pas la urbana que té sense dubte qualitats, característiques pròpies malgrat que aquesta ciutat que estima, Vila, ha evolucionat d’aquell encant particular a la realitat que a no tothom agrada. Més aviat perfectament tot el contrari. Hem evolucionat cap a la merda urbanística catastròfica i gairebé cruel. Paciència. Però al marge d’aquestes petiteses Ferrer Barbany en el llenguatge de la sensualitat, de la pluralitat que sorprèn de manera oberta al visitant que s’acosta a la sala. Vicent, molts anys i bons i una forta abraçada.