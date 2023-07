Otra Ibiza es posible

Uno recuerda con añoranza los explosivos 60, cuando Ibiza fue durante un tiempo el epicentro de una movida artística de primer orden. La isla tenía un buen número de galerías de arte extraordinariamente activas y una nutrida nómina de relevantes artistas que trabajaban con discreción en recogidos rincones y colocaban buena parte de su obra en el extranjero. Fueron los años de las Bienales de Arte Universitario y del Gran Premio Isla de Ibiza. Los primeros fondos artísticos del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza (MACE) -uno de los más antiguos del país, conviene decirlo-, se nutrieron precisamente de aquellas bienales, a las que se sumaron obras donadas por artistas contemporáneos y que cedía la Asociación de Amigos de Ibiza que tenía su sede en Madrid y presidía el Marqués de Lozoya. Luego, aquel fantástico globo perdió fuelle y vivimos un tiempo al ralentí del que afortunadamente nos sacó precisamente el MACE que ha venido haciendo un esfuerzo considerable y hoy da sus frutos; no sólo por la relevancia que ya tiene como museo, sino por la recuperación de una atmósfera creativa, visible en las iniciativas que se vienen repitiendo.

Si la cosa no se tuerce, uno diría que otra Ibiza será posible. Al margen de la isla de playa y discoteca que publicitamos y más se conoce –bien está-, la isla empieza a sacar pecho –cosa que parecía improbable hace sólo unos años- en el ámbito cultural, deportivo, musical y creativo. Pienso en la sorprendente proliferación de iniciativas que ahora tenemos: la de la Fundació Ses Dotze Naus, el segundo espacio expositivo de Casa Zóbel en Santa Eulària, la aparición de OJoxOJo, la nueva revista que han creado los poetas peruanos Luis Miguel Hermoza y Reinhard Huaman Mori, la apuesta de Parra&Romero con la sala que tenemos en Santa Gertrudis o la feria CAN, Contemporary Art Now, promovida por Sergio Sancho y su equipo, que aspira, con buenos motivos, para convertir Ibiza en un ‘hub’ cultural de nivel internacional, la plataforma ‘Ibiza creativa’ promovida por el Consell y los ayuntamientos, los festivales Ibicine e Ibizacinefest, antesala de los premios Goya, etc. Ibiza ha sido y sigue siendo refugio de toda clase de artistas, músicos, escultores, pintores, arquitectos y artesanos. Ibiza inspira y es lógico y natural que se empiece a notar. Algo se mueve en Ibiza.