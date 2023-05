Eivissa sempre ha estat reconeguda com un destí turístic per la seva vida nocturna i les magnifiques platges que té. Però pels qui vivim tot l’any aquí, a l’hivern hi ha molt poc oci juvenil. Últimament noto molta falta d’entreteniment o alternatives per passar el temps.. Penso que l’oci és fonamental pel desenvolupament de la joventut, socialitzar i passar-ho bé.

Ens dona als joves alternatives per passar el temps de manera que puguem aclarir la nostra ment una estona i gaudir també del que és la nostra illa. Crec fermament que invertir en l’oci juvenil a Eivissa seria beneficiós tant per als joves com per als habitants d’aquí, en general. Pel fet de proporcionar una àmplia varietat d’activitats i espais d’oci dedicats als joves, es crearia un ambient més saludable i es promouria un estil de vida actiu. Aquest missatge va dirigit a tots els candidats a batle o batlessa de Vila: comprometeu-vos a reunir-vos amb les associacions juvenils per arribar a un consens de les necessitats que tenim.