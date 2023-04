Ses Feixes des prat

En ocasiones me pregunto si estos políticos que nos han tocado/elegido son unos simples o unos desmemoriados. Hace más de 20 años que los propietarios de ses Feixas des Prat de Vila luchamos y revindicamos nuestros derechos. Ses Feixes son un estercolero insalubre por vuestra culpa, por vuestra dejadez y por vuestra avaricia. Os hemos ofrecido en estos años mil soluciones extremadamente sensatas, por ejemplo reservar una parte significativa, creo recordar que unos 100.000 metros cuadrados, para ese hipotético parque del que habláis pero que no habéis tenido los arrestos de emprender. Os hemos ofrecido permutas para ubicarnos en otros lugares. Os hemos ofrecido mil soluciones, por ejemplo limpiarlas y poder cultivarlas (según vosotros son rústico común). Por cierto, lo de rústico protegido de especial interés no existe en el ordenamiento, os lo habéis inventado.

Alguien, sin duda todavía más sabio que vosotros, os convenció de que os las quedaréis gratis y vosotros os comisteis esa estupidez como si fuera dogma de ley. La verdad es que debéis tener alguna reservilla al respecto porque nunca ha habido narices para expropiarlas, sencillamente porque la jurisprudencia indica que si expropias como suelo rústico y después lo recalificas, y por definición todo parque es urbano, nos tendréis que indemnizar como suelo urbano. Y ¡puf! eso no, que es mucho dinero... Menudos. Repito que ses Feixes son un estercolero insalubre por vuestra extrema incapacidad. Hace muchos años que Ibiza podría tener ese parque absolutamente maravilloso del que no tenéis ni un solo dibujo, ni la más remota idea de cómo sería y cuánto costaría. Pero es igual, la cuestión es la demagogia, que de eso sabéis un montón. Se acercan las elecciones y claro, hay que repetir mentiras y sandeces pasadas sobre ses Feixes. Pronto diréis que de esta legislatura no pasa y seguro que algún atrevido llegará a decir que los propietarios somos malísimos y unos especuladores. Quisiera recordaros que cuando habléis de especulación en esa zona miréis un poquito más hacia la ciudad y veréis un enorme parking que carece de licencia de actividad. Pero claro, ahí están todas las familias de la demagogia y eso es otra historia, que lo repartimos todo menos las bicicletas, que de esas sí tenemos. El cinismo más absoluto. Bueno, insignes políticos, la solución es sencilla: dialogad y proponed cosas sensatas y veréis qué zona tan bonita y limpia tendréis en la zona mas turística de la ciudad.