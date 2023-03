Carner, Cervantes y la IA

Trato de estar al día (más o menos al día) de las últimas novedades tecnológicas. En concreto, de la «semana que ha cambiado la historia de la IA», como leo en una publicación especializada. Inventos, aplicaciones y magias diversas. No se crean: más como distracción y para no perder demasiado el ritmo de la modernidad que con la intención de ser un usuario eficiente. Ya había intentado interactuar hace meses con el famoso ChatGPT de OpenAI. Ahora, lo mismo, con renovadas energías. Ante todo, resulta que le saludo y le digo buenos días. Es decir, o yo soy muy educado o, en cierto modo, podría afirmar que ya lo he asumido como un ente humano. Esta reverencia inicial no ayuda en absoluto a extraer todos los avances que me puede proporcionar. Los expertos me dicen que tienes que ir con ideas claras y con órdenes contundentes y que debes saber encaminar la máquina (¿cómo podríamos llamarla, si no?) hacia el objetivo preciso que buscas.

En mi caso, he intentado que escribiera un decasílabo a la manera de Josep Carner. Los resultados han sido catastróficos. Traduzco: «Amb el món i les seves penes, / jo vull viure en pau i llibertat, / i amb la poesia i les seves flames, / jo vull brindar per la felicitat». Solo sé ver un verso de diez sílabas bien acentuado en la cuarta y, con mucha condescendencia métrica, otro que se le acerca. Por otra parte, la rima de ‘llibertat’ con ‘felicitat’ es horrorosa. Tampoco sé cómo son las ‘flames’ de la poesía, ni qué tiene que ver ese ardor con los brindis del final. Es decir, no existe peligro de sustitución. He pensado que el chat quizás no tenía suficiente conocimiento sobre literatura catalana y, por eso, he optado por pedirle «un texto corto como si fuera de Cervantes». Inmediatamente, ha contestado: «Por supuesto, aquí tienes un texto corto escrito al estilo de Cervantes». Era este: «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...». Si hubiera realizado el experimento en un teatro, los silbidos del público habrían sido monumentales. Sin embargo, los de OpenAI han publicado una lista de los oficios, profesiones o actividades que más sufrirán con la Inteligencia Artificial. Los poetas y los escritores serán unos de los afectados, como contables, matemáticos o dibujantes y diseñadores. No soy un ludita del siglo XIX, dispuesto a destruir telares y a renegar del progreso, pero permitan que dude de esta profecía. Al menos en lo que se refiere a la literatura, es todavía una tomadura de pelo.