En principi de tot ara que ha mort l’ex alcalde de Vila Joan Prats és necessari recordar la fundació del Club Liberal Cala Pada del quan ell fou un dels fundadors. En aquells temps del cuplé, a les acaballes dels setanta, l’ínclit, un servidor i aleshores periodista accidental va voler impulsar un petit grup de ciutadans, pensadors lliures i oberts a un horitzó de progrés i llibertat Eran els temps de la UCD d’Adolfo Suárez, que Alianza Popular -ara PP- era poqueta cosa. Aquells ciutadans s’aplegaven molts de diumenges al bell paratge de Cala Pada. Entre reunions dominicals i paelles de cego a ‘Ca n’Alfredo’ vaig proposar la posada en marxa del ja citat Club Liberal Cala Pada. Foren els noms creadors de la cosa, Juan José Ribas Guasch ,Antonio Luís Marí Ramón, Nieves Guasch, Mercedes Bosó, Joan ‘Botja’ i, tranquil Joan, tranquil, no me’n oblido de na Juanita. I Joan Prats D’un aire col·loquial, familiar, sense pretensions de caire polític l’invent fou un èxit al llarg dels anys. Ara, sobtadament m’arriba la mort d’un dels protagonistes principals, Joan Prats, un excel·lent amic, bona persona i polític lluny de la realitat agre i bruta d’avui. Als papers li batejar com Joan Prats/Tot bé perquè quan els periodistes li preguntaven como estaven les coses sempre la rèplica era inevitablement la mateixa «tot bé’. I així va queda la cosa. En la mort del company he volgut, he desitjar evocar la bella evocació d’uns anys sempre recordats. Cala Pada, un club liberal.