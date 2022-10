La societat eivissenca està d’enhorabona cada vegada que una institució pública o una entitat privada, com és el cas d’avui, fa un acte de lliurament d’uns premis per reconèixer l’excel·lència i el mèrit de persones i entitats. Perquè aquest reconeixement públic significa potenciar els bons valors, primordials per al desenvolupament i la millora constant del nostre territori. Una tasca que els Premis Diario de Ibiza s’encarreguen de fer de manera continuada des dels anys 90 del segle passat, corroborant així el seu compromís amb Ibiza i Formentera.

El premiats d’aquesta edició de 2022 ens mostren una Ibiza amb gran afany divulgador, innovador i solidari, tot premiant de manera merescuda la historiadora i arxivera Francesca Tur Riera, Premi a la Promoció Cultual; el parc botànic biotecnològic de Sant Rafel, Premi a la Iniciativa Empresarial, i l’Associació Pitiüsa per la Inclusió Educativa i Social (Apies), Premi a l’Acció Social. Tres exemples del bo i el millor de la societat dels nostres dies. Na Fanny Tur és una de les persones més compromeses amb el foment i la investigació de la nostra història i la nostra cultura. Una intel·lectual, la labor de la qual al capdavant de l’Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera és de gran valor, ja que aquesta institució recupera, conserva i divulga bona part del nostre patrimoni documental més important, és a dir, la nostra història. Una tasca imprescindible per al manteniment de la memòria col·lectiva dels eivissencs i els formenteres i per poder seguir coneixent-nos millor i investigant sobre el nostre passat. Els premiats d’aquesta edició ens mostren una Eivissa amb gran afany divulgatiu, innovador i solidari El Parc Botànic Biotecnològic de Sant Rafel és una iniciativa privada d’enorme interès social i general, ja que aporta a la societat un espai de divulgació mediambiental amb el qual fins ara Ibiza no comptava. El Botànic Biotecnològic també funciona com a focus de sensibilització i conscienciació sobre els ecosistemes i les espècies d’Ibiza i Formentera, sobre la seua fragilitat i la necessitat de conservar-los en les millors condicions. Crec que aquesta iniciativa enriqueix molt les nostres capacitats de conservació del medi ambient, tot fomentant un esperit crític, científic i conservacionista de gran valor. L’Associació Pitiüsa per la Inclusió Educativa i Social (Apies) du a terme un treball del tot lloable perquè els nostres nens i joves amb diversitat funcional tenguin accés a una formació amb garanties en el sistema públic educatiu, que els permeti assolir una autonomia i una independència a través de la inserció laboral. La feina que fan d’assessorament i acompanyament a les famílies és de vital importància, tant per a les pròpies famílies com per a la societat, perquè una societat sempre és millor quan tothom té els mateixos drets i oportunitats. Aquests premis mostren la força del teixit social de les nostres illes i ens serveixen a tots d’exemple. Felicitats als premiats i gràcies per fer, en la mesura de les vostres possibilitats, una Ibiza millor.