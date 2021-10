Trabajar hasta los 75, una burla

Tiene razón el ministro al puntualizar que son las empresas las que deben cambiar la mentalidad para no expulsar del mercado laboral a los mayores de 55 años. También tienen sus razones quienes han visto en la primera afirmación una burla hiriente.

Desde la Gran Recesión, la experiencia ha sido despreciada. No porque no se valore, sino porque no se quiere pagar su valor. Sin amenazas ideológicas a la vista, ante la debilidad de los sindicatos y con la deslocalización de la producción, la precarización se ha impuesto.

El resultado, un ejército de parados de larga duración, una tasa de desempleo juvenil desoladora y la precariedad como imposición.

La primera afirmación de Escrivá sonó a alargar la agonía. Está bien que el ministro puntualice, aunque quizá sería mejor que la matización ya se la imponga de antemano.

Será menos doloroso.