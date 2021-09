«Que den su opinión y no se dejen dominar», Águeda, 90 años. «Desde mi cama les digo: ‘no paren de luchar’», Teresa, 82 años. «No me puedo creer que aún tenga que protestar por esta mierda (contra la violencia machista)», Laura, 74 años. «Que sean honrados y no dejen de hacer lo que les gusta», Gabriel, 92 años. «Que respeten y valoren a las mujeres», Sebastián, 91 años. «Que no aguanten nada que no les haga feliz», María, 86 años. Son algunos de los mensajes que un grupo de personas mayores mandan a la juventud a través de Estimuladultos, una cuenta de Instagram creada por Daniel Álvarez, profesor de Educación Especial, que narra las historias de superación y de vida de estos sabios veteranos que sufren en su mayoría enfermedades degenerativas a consecuencia de la edad. Curtidos en batalla, las palabras de estos abuelos no encierran grandes enigmas, solo sencillos mensajes que, con horas y horas de vuelo, se perciben como infinitos. Y luego está Anette, claro, que con casi un siglo a sus espaldas desde la ventana de la residencia en la que vive le resumió a su hija lo que de verdad importa en el mundo: «Need more wine» (necesito más vino). Viejos diablos.