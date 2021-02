Mascaretes per tot arreu

Les mascaretes usades s’han convertit en part del paisatge, tant urbà com rústic. Per tot arreu s’observa l’ incivisme de moltes persones que les abandonen amb total irresponsabilitat i això provoca greus conseqüències. Per tal de conscienciar d’aquest nou problema generat per la pandèmia de la covid, he publicat una exposició virtual a través de les xarxes socials (amb el pseudònim Xui).

La finalitat d’aquesta mostra no és la d’admirar la qualitat artística o tècnica, ja que la majoria de les imatges s’han pres amb un telèfon mòbil. En poc més d’un mes de excursions esporàdiques al camp o les platges d’Ibiza he trobat un nombre considerable de màscares abandonades.

Segons un estudi d’Environmental Science & Technology, el món està utilitzant aproximadament 129.000 milions de màscares d’un sol ús cada mes, que poden trigar fins a 400 anys a descompondre si no es rebutgen correctament. Aquestes xifres espectaculars poden créixer si no s’actua de forma ràpida a través de campanyes de conscienciació.

Les conseqüències de l’abandonament incontrolat d’aquest tipus de residus són molt greus ja que, a més de contaminar els ecosistemes, preocupa el fet que les màscares ja utilitzades són un vector de contagi de virus. Això suposa un greu problema per a la fauna, que a més les pot arribar a ingerir o quedar atrapada en elles.

Per això, les màscares que ja no serveixen han de dipositar-se en el contenidor pertinent (contenidor gris i papereres) i és aconsellable que abans de tirar les màscares es tallin les gomes per evitar possibles embolics.

@MonIbiza