First Dates es uno de los programas con más éxito de la parrilla televisiva en el que hombres y mujeres de todas las edades y tendencia sexual intentan encontrar a su media naranja.

En este proceso, Rosa, una cántabra de 64 años, fue recibida por Carlos Sobera para iniciar la aventura de conocer a un hombre con las siguientes características: "Honesto, humilde, buena persona, que sea fiel...".

La mujer ha confesado que no le atraen los calvos o los hombres con poco pelo y ha admitido también que ha tenido cuatro relaciones, pero todas ellas han salido mal porque han sido infieles con ella. Carlos Sobera no ha podido hacer una pregunta indiscreta: "¿Todos los que te traicionaron eran calvos?", ha bromeado el presentador. Rosa ha explicado que todos tenían pelo y Sobera le ha aconsejado para que elija por primera vez a un calvo para que así no le engañen.

Mientras tenían esta animada conversación entraba por la puerta del restaurante de First dates Fernando, de 62 años. Y aunque no era calvo, no tenía suficiente pelo para lo que Rosa esperaba, por lo que fue muy crítica con su aspecto: "Tiene cuatro pelos marcados para allá, la chaqueta que se la han prestado, la camisa que yo creo que también y el pantalón por abajo con calcetines que iba como los 'Fofitos", dijo ante un sorprendido Carlos Sobera..

Tras esto, Sobera les ha pedido que pasen al comedor para disfrutar de la velada y Rosa se ha levantado con desgana para ir a cenar. "Vamos a la mesa", le ha dicho Rosa entre risas.

Durante la cena la conexión entre Rosa y Fernando brilló por su ausencia. Él ha comentado que le interesa más andar en bici, ir a hacer rutas y viajar a la montaña. A Rosa en cambio le ha comentado a su cita que ella prefiere salir a las siete de la tarde a los vinos y luego a bailar a las discotecas.

Sin feeling

La cita entre Fernando y Rosa llegó a su fin después de no haber tenido ningún acercamiento. A pesar de todo, Fernando se ha hecho ilusiones y ha accedido a tener una segunda cita con Rosa: "En principio sí la tendría, hemos coincidido en algunas cosas. En otras cosas, como en el tema del baile, se podría limar".

Sin embargo, Rosa ha cortado por lo sano y le ha comentado a Fernando que no ve ningún futuro con él porque son completamente diferentes