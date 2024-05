'MasterChef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. Este concurso se estrenó en España en 2013, y se ha producido en más de cuarenta países. El jurado está compuesto por tres chefs reconocidos: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Hace tres semanas que se estrenó la duodécima edición del formato, en el que 16 candidatos aspiran a dar lo mejor de ellos en la cocina y convertirse en una figura importante en el mundo culinario.

Una de las concursantes que destacó en la gala 4 del programa fue Tamara. La aspirante, integrante del equipo rojo, arremetió contra Maicol y le culpó de haber perdido por su culpa.

Tras esto, Pepe le dijo que esperaba que no se tomara las cosas de la misma forma en su vida laboral, algo que sentó mal a la rusa: "No necesito que metas las finanzas en este caso. Me incomoda que Pepe ponga un ejemplo de cómo trato a mis clientes, comparándolo con la capitanía de una persona. Te estás metiendo en terreno pantanoso y no voy a dejar ni voy a permitir que me hables así delante de millones de personas".

El chef le pidió "actitud" para seguir en el concurso, pero ella aseguró que ha acudido al formato para vivir la experiencia: "No me dedicaría a la cocina ni loca. Ni loca montaría un restaurante, porque es un trabajo muy duro y son muchísimas horas. Yo tengo un marido, un hijo y una vida que vale muchísimo más que dejarme la vida en un restaurante. Ahora, otro modelo de negocio que esté relacionado con la hostelería, sí, y buscaría a los mejores chefs, los mejores proveedores y a las mejores personas".

Tanto los aspirantes como Jordi Cruz se mostraron molestos tras las palabras de Tamara, y el chef catalán no dudó en responder: "En estos 12 años que llevo haciendo 'MasterChef' es la declaración de intenciones más negativa que he escuchado. Estás hablando con Pepe. Si estuvieras hablando conmigo estarías saliendo por la puerta. Me ofende lo que estás diciendo. Mucha gente ha querido entrar, la gente lucha por estar aquí y formamos chefs".

La aspirante rusa aseguró que no sabe por qué está en 'MasterChef': "Estoy mejor fuera que dentro. Me considero una mujer superafortunada. Tengo una casa maravillosa, un marido comprensivo y que me consiente en todo. No me gusta rodearme de cerdos, y no sé qué hago aquí aguantando tonterías".