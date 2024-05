Una monja abandona su convento en España por haberse convertido en una secta

Sor María Amparo ha tomado la decisión de dejar el convento de Belorado (Burgos), donde ha residido durante casi dos décadas. La monja clarisa ha expresado su preocupación por sus compañeras que todavía están bajo la influencia de un nuevo líder que ha sido excomulgado, quien, en su opinión, ha convertido la comunidad en una secta.

Sor María Amparo contó cómo la llegada de Pablo de Rojas, quien se autoproclamó obispo y tomó el control del convento, provocó una transformación drástica en su comunidad de 16 clarisas. La religiosa afirma que este cambio significó un punto de inflexión para el grupo, ya que estableció nuevas reglas y despreció la autoridad eclesiástica tradicional.

Cuando Rojas se presentó como el nuevo superior en un encuentro, Sor María Amparo se opuso abiertamente a sus declaraciones, reafirmando su lealtad a la Iglesia Católica y al Papa Francisco. "Nos dicen que vayamos al locutorio a las 16:30 de la tarde y se presenta diciendo que es obispo de no sé qué. Desde ahora, yo soy el superior, el que manda en la comunidad, y ustedes están bajo mi jurisdicción", fueron las palabras del autoproclamado líder. Ella tomó la decisión de abandonar la comunidad debido a lo que consideraba una desviación de la fe verdadera.

Sor María Amparo describió un entorno de aislamiento y supervisión que dificultaba la comunicación fluida con las demás hermanas, en concreto con las mayores, quienes seguramente no estén al corriente de su partida. "He sufrido una vigilancia total para que no pudiera hablar con las hermanas mayores. No me han dejado despedirme de ellas", expresó con tristeza sobre las circunstancias en las que se encontraba el convento bajo la nueva gestión.

Un expediente sancionador

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos ha confirmado que las monjas clarisas de Belorado se encuentran en un expediente sancionador por tener un criadero de perros sin permiso, según informa BURGOSconecta. El convento fue objeto de un expediente sancionador en abril de este año debido a su incumplimiento de la normativa al no tener una licencia de núcleo zoológico para su criadero de canes.

Las monjas, que anunciaron su separación del Vaticano la semana pasada, ya han sido informadas de la apertura de este expediente, que actualmente está en proceso de alegaciones. La Guardia Civil de Burgos informó que en febrero de 2023 se llevó a cabo una inspección al convento debido a quejas de vecinos por ladridos de perros, la existencia de un criadero en el lugar y la posibilidad de venta de cachorros en línea. Durante la inspección, los agentes detectaron que el criadero no tenía la certificación de núcleo zoológico, lo que implicaba una irregularidad en los registros, por lo que se informó a la Junta de Castilla y León.

La Guardia Civil ha explicado que en ese momento no se encontró "absolutamente nada" en cuanto a maltrato animal o instalaciones indebidas, y ha garantizado que los animales estaban "cuidados y bien atendidos". En una publicación en Facebook, la Proanbur ha expresado su desaprobación hacia el criadero de perros y ha informado que han contactado con las monjas para expresarles su rechazo.

"Los animales son seres de Dios y ellas debieran ser las primeras en protegerlos", ha señalado la protectora de animales, que, además, ha destacado que en las redes sociales de la congregación solo se puede ver a las religiosas con una "selección de razas comerciales".