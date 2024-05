Isa Pantoja ha tenido que acudir a urgencias de un hospital debido a su estado de salud. En sus redes sociales ha contado el traumático episodio que vivió el pasado fin de semana.

"Creí que me moría, de verdad", "Lo peor que me ha pasado jamás"... así es como contaba la propia Pantoja lo que le había ocurrido y por lo que acabó ingresada.

"Llevo diez días mala, con tos y con muchísimos mocos. Tos que venía desde el pecho", contaba a través de sus 'stories' de Instagram, y añadía: "Cuando tosía otra vez, se me taponaba todo y los mocos me subían". Una peligrosa mucosidad que, según contaba, le obstruía las vías respiratorias, por lo que hubo momentos en los que se quedó privada de oxígeno, motivo por el cual decidió ir a Urgencias, donde por fin le dijeron lo que le pasaba.

Los médicos dieron rápidamente con el diagnóstico: padece bronquitis, una infección de las vías respiratorias que se le agravó debido a que Isa Pantoja, además, padece asma.

"Han sido diez minutos horrorosos. Notaba las vías respiratorias superestrechas. No podía respirar ni por la nariz, ni por la boca. Me he sentido fatal", ha comentado la que fuera también concursante de 'Gran Hermano VIP', junto a la fotografía en la que ha ido explicando todo y dado su diagnóstico final.

"Lo que he tenido ha sido una crisis de asma. Jamás he tenido esto antes. Lo he pasado fatal", ha escrito desde su coche y de camino a su casa para poder recuperarse allí completamente.

Una polémica tras otra

Y es que Isa Pantoja no deja de ser noticia. Recientemente protagonizaba una polémica por las ausencias que se detectaron en la comunión de su hijo, ya que no fue ni su madre, Isabel Pantoja, ni su prima, Anabel Pantoja, ni su hermano, Kiko Rivera.

Lo primero que ha confesado la joven es que "me lo pasé súper bien, fue súper especial para mi hijo y para nosotros como padres también", asegurando que "lo celebramos con quien pudo venir".

En cuanto a su madre, ha dejado claro que "no la invité porque sabía que no iba a ir y es que una persona que se desentiende de cumpleaños, de Navidades... y entiendo que no iba a venir a la comunión" y añadía: "Ni la esperaba ni la espero".