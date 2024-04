La nueva edición de 'Masterchef Celebrity' ha empezado fuertecita y ya desde el primer programa vimos que entre Jesús Castro y Jordi Cruz la cosa estaba un poco tensa. El actor ha hecho una de sus habituales ronda de preguntas en sus stories de Instagram y este ha sido uno de los temas más repetidos. Sin embargo, lejos de evitar el tema, él ha respondido a todas y cada una de las dudas de sus fans al respecto.

De hecho, la primera pregunta sobre el programa iba al grano, pues uno de sus seguidores le preguntaba "¿Qué pensaste cuando Jordi te dijo "y discutir conmigo?" a lo que el actor respondió "Que su dealer molaba?", bromeando sobre la posibilidad de que el chef hubiera tomado una sustancia ilegal para haberle hecho esa pregunta.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre el enfrentamiento en sí, él quiso hacer una aclaración: "Yo no me he enfrentado con nadie, me limité a responder lo que me preguntaba!".

Otros fans han querido saber quién era el concursante con el que más había congeniado, aunque su respuesta no nos ha sorprendido para nada ya que el buen rollo que tiene en las cocinas con Juan José Ballesta traspasa la pantalla.

Una vez explicado el encontronazo con Jordi, sus seguidores han querido saber si repetiría experiencia en el programa, y su respuesta ha sido contundente, "no lo creo, sinceramente". Además, ha hablado sobre el formato y ha asegurado que no solo se tienen en cuenta las dotes culinarias de los concursantes a la hora de elegir quién sigue adelante en el programa y quién no.

Polémicas aparte, parece que Jesús se lleva muy bien con todos sus compañeros, y esta noche le veremos de nuevo en las cocinas.