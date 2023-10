Juan Lobato ha sido el protagonista de la octava edición de Los desayunos de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión (FARTVE), emblemática entidad que preside Juan Ignacio Ocaña, veterano periodista y comunicador que durante años estuvo al frente de los informativos territoriales de TVE en Madrid.

El encuentro, que se celebra de manera periódica en el Casino de la Gran Vía de Madrid, reúne a diferentes empresarios, periodistas y profesionales de la comunicación en torno a un invitado, para conversar sobre la actualidad política y social. Se emite en directo en la plataforma Clickradio TV.

En estes ocasión, ha sido el turno del líder de los socialistas madrileños, que además de asuntos como el comercio, la amnistía y los pactos políticos para formar Gobierno, se ha pronunciado sobre su futuro a medio y largo plazo en el ámbito político.

De entrada, Juan Ignacio Ocaña puso encima de la mesa, como moderador del acto, la rápida reacción de Juan Lobato a la hora de impulsar la salida del concejal Daniel Viondi tras el inaceptable gesto macarra que tuvo con el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tocándole la cara en mitad de un pleno municipal.

Lobato aseguró que no entra en sus planes perpetuarse en los cargos públicos y que su intención es volver retomar en algún momento de su vida su labor como técnico de Hacienda del Estado.

Y sobre ese futuro, Lobato fue preguntado por Ricky García sobre si pudiera plantearse tener algún tipo de futuro como participante de algún reality o talent show en televisión, de la misma forma que han hecho líderes políticas como Cristina Cifuentes ('Los miedos de…', 'Traitors España') o Esperanza Aguirre ('Mask Singer', ‘Celebrity Bake off').

"La verdad es que no me veo. Quizá sí en alguna tertulia hablando de las cosas que pasan, pero en lo otro no, no me veo para nada", aseguró. "No olvide que esto queda grabado", le replicó Juan Ignacio Ocaña entre risas.