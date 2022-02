Isa Pantoja no ha dudado en abrirse durante su estancia en la casa de 'Secret Story: La casa de los secretos' esta semana como invitada, una labor que iba a hacer Kiko Rivera hace unas semanas. Pocos días después de entrar en la casa, la colaboradora de diferentes programas de Mediaset ha enviado un mensaje a su hermano para mencionar el conflicto que atraviesan desde que él explicara en una portada que le había pegado cuando intentó cortarse las venas.

Al tratar el asunto de un posible reencuentro para arreglar las cosas con Kiko, la hija de Isabel Pantoja fue clara y directa: "No hay marcha atrás". La joven estudiante de Derecho reconoció que todavía se siente afectada por el comportamiento que ha tenido recientemente y de forma reiterada con ella el concursante de varios realities, como 'Gran Hermano VIP' o 'Supervivientes'.

Isa Pantoja quiso también opinar y hablar de Irene Rosales para aclarar como se llevan: "No tengo relación con ella. No se ha puesto en contacto conmigo. Ella apoya a mi hermano. Ha tomado una posición que es totalmente respetable", reconoció dejando claro que no mantiene contacto con la mujer de su hermano especialmente tras las últimas diferencias que han vivido.