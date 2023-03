DJ Franky Wah: «Pincho mi propia música y esto marca la diferencia con otras fiestas»

Franky Wah presentara sus credenciales como dj en el club Chinois los domingos con su fiesta ‘Shen’ y su don para hacer disfrutar a la gente con su música.

¿Cuál es su nombre real?

Luke Storrs y el artístico Franky Wah. El nombre es inglés y el apellido chino de mi abuelo. Soy un coctel de nacionalidades.

¿Cuándo pinchará en Chinois?

Los domingos, es el día que siempre he soñado y ahora va a ser con mi propia fiesta.

¿Qué tipo de música ofrece?

House-techno melódico, una mezcla de deep-afro-tech progresivo y house melódico que funciona muy bien. Pongo la música que yo mismo produzco así que nadie puede imitar lo que hago, porque elaboro mis contenidos musicales cada semana. Ningún otro dj tiene la música que pongo, eso marca la diferencia. Nos vamos a centrar mucho en la escenografía, ya que el club tiene una pantalla maravillosa de 360º, así que vamos a utilizar muchos audiovisuales en el show.

«La gente se emocionará cuando vea el cartel de artistas de mi fiesta en chinois»

El club Chinois esta en plena ebullición. ¿Qué espera conseguir con su fiesta ‘Shen’?

Soy muy positivo con esta residencia musical, creo en lo que hago, no tengo miedo al trabajo, probablemente sería más fácil llegar a un club más establecido y con mas fama, pero tengo confianza en mi equipo, pretendo sentar bien las bases y seguir el curso de mi fiesta. Estoy aquí para que la gente me conozca y me venga a ver. Confío en los fans que me siguen. Hago esta fiesta con mi nombre, mi marca discográfica y artistas invitados que son legendarios. Va a ser todo una sorpresa. La gente se emocionará cuando vea el cartel de artistas que presentaremos, pero todavía no puedo anticipar nombres.

¿Quiénes le han inspirado?

Hay varios djs y productores que han sido mi inspiración y hoy en día son mis amigos. He trabajado y colaborado con ellos, son legendarios y grandes profesionales.

Djs como Carl Cox y Sasha prestan mucha atención a la forma de mezclar los temas y mantener un ritmo alto y diferente en sus sesiones musicales, ¿usted lo hará también?

Totalmente, las transiciones tienen que ser muy correctas, con buena música y bien mezclada.

Últimamente el dj se encuentra la pista llena de chicos jóvenes que no bailan, sólo utilizan su teléfono móvil para enviar mensajes o grabar, ¿esto dificulta su trabajo?

Por supuesto, creo que la solución sería que grabaran un vídeo y ya está, y luego disfrutaran del momento, del show y bailaran. Es un fenómeno difícil de explicar, siempre he estado muy metido en la música, antes de ser dj he trabajado muchos años como productor y me gusta bailar. Pese a ello mantengo mi idea de pinchar mis propios tema y desarrollar mi trabajo como productor los años que esté en esta profesión y seguir mi instinto.

¿Ibiza es un lugar difícil para hacerse nombre como dj?

Puedes discutir si es la meca de la música electrónica o no, solo me gustaría que Ibiza me quisiera como yo la quiero.

«Al crear un set te imaginas tu poder como dj Y cómo mover a la gente»

¿Tulum, Croacia, Mykonos y otros destinos son competencia real del ocio ibicenco?

Todos los sitios tienen algo, pero Ibiza tiene algo especial que hasta que no vienes y lo vives no lo sabes.

¿Le inspira su ambiente?

Totalmente, me inspira desde el amanecer a la puesta de sol. Es un lugar precioso, no solo me atraen los clubs y la fiesta, sino muchas cosas más.

¿Cuál es su sueño?

Continuar el camino que estoy siguiendo, hacer vibrar a la gente con mi música, ya que nos libera de los problemas y el estrés. Las frecuencias que nos hacen vibrar tienen mucho que ver con esto. He crecido en una granja y del mismo modo me encantaría continuar con ese legado ayudando a mi hermano y suministrar cosas al pequeño pueblo donde vivo.

¿Es importante para usted que la gente se divierta y baile?

Cuando estás produciendo y preparando el set te imaginas a la gente, el poder que tienes como dj pero cuando lo haces realidad es algo mágico. No es solo bailar sino crear un momento especial para un joven que no va a olvidar jamás. Ese es mi trabajo y nunca lo olvido, es un don que se nos ha dado para hacer divertir a la gente. Que bailen como nunca.