Rayos de luz en memoria de Ray Stevenson

La Asociación Ray of Ligth (ROLA), fundada por la mujer de Ray Stevenson, Elisabetta Caraccia, y Vicky Sanz, celebró un encuentro de bienvenida en el restaurante La Curandera de ses Salines en honor del actor y al día siguiente un festival en los jardines de una mansión en pleno campo de Santa Agnès, donde tuvo lugar la presentación de los ROLA Awards que rinden homenaje a la figura del desaparecido actor de Hollywood Ray Stevenson, residente en Ibiza y conocido a nivel mundial por sus papeles protagonistas en películas y series como ‘Star Wars’, ‘Los Mosqueteros’, ‘Roma’, ‘Thor’, ‘Dexter’, ‘El Rey Arturo’, ‘The Book of Eli’ o su ultima serie de ficción, ‘The Mandalorian’, entre otras. Los dos eventos, ambientados de forma íntima y espiritual, en torno a la música en vivo, círculos de velas y flores, proyecciones, gastronomía vegana y healing, fueron amenizados por grupos de música étnica y la actuación final del cantante Alex Serra a la luz de cientos de velas que los asistentes prendieron como un ray of light (rayo de luz), en memoria del homenajeado.

Lorena y Pino Sagliocco, Kike Sarasola, Jane y amigos. / juan suárez

La fiesta contó con la asistencia de un centenar de amigos, residentes, invitados y actores llegados desde distintos países como Rosario Dawson, Ivanna Sakhno, Kevin McKidd, Diana Lee Inosanto, Alexia Panai, Alessandro Geraldini, Lacey MacKey, Luke Evans y otros destacados personajes de la isla como Pino y Lorena Sagliocco, Kike Sarasola, Christian Braun, Jane Schindler, Roberta Jurado, Jaime Romano, Simón y Louise Mirren, el pintor Ezequiel Herrera y otros que enviaron su mensaje por vídeo. Vicky Sanz, coproductora de ROLA, entregó el galardón juvenil The Youth Award a los hijos de Ray y Betta como representante de Can Joy (Centro creativo de Artes y Naturaleza para nuevas generaciones y familia). Betta presentó el proyecto como legado a sus hijos, el logo de ROLA y el significado de esta plataforma que premiará contenidos de arte y cultura. Ammar Khandil, María Valdivia, Alex Serra, Kevin Mc Kidd y Uri Fruchtmann introdujeron y explicaron los premios.

El pintor Ezequiel Herrera pintando el logo de Ray of Ligth. / juan suárez

Suscríbete para seguir leyendo