El chef Yossi Shitrit, propietario del restaurante Hiba en Tel Aviv, presenta un pop up restaurante en El Secreto del Hotel Six Senses hasta el 30 de agosto. Ofrece un menú ‘omakase’ de degustación con productos de la isla y de la granja orgánica del complejo turístico con el toque israelí de ‘Hiba Pop Up Hibiza’, una experiencia culinaria de primer orden para probar platos como el ‘kolorbi’ y otros sabores mediterráneos elevados a otra dimensión.

Junto a los restaurantes North y The Beach Cave by chef Eyal Shani, el hotel ofrece un amplio abanico único de experiencias gastronómicas mediterráneas. ¿Cómo surgió la idea de venir a Ibiza para poner en marcha un restaurante temporal en El Secreto del Hotel Six Senses? Jonathan, el dueño del hotel, comió varias en mi restaurante de Tel Aviv, le gustó mucho y quiso conocerme, hablamos por zoom y me propuso un pop-up restaurant en el hotel de Ibiza para solo dos días. Estaba en Francia, pasé por aquí para conocer el lugar y llegamos a un acuerdo para mantenerlo por más tiempo porque me pareció un magnifico lugar para trabajar con mi equipo. ¿Qué va a ofrecer durante un mes y medio en El Secreto? Tratamos de traer el gusto, los sabores y parte de nuestro menú de Tel Aviv, pero servido de otra manera, todo el mundo sabe que la cocina israelí es como más ruda, pero en ‘Hiba Pop Up Hibiza’, como le vamos a llamar, será más fina y elegante. Será un menú de 15 platos exclusivamente para 12 personas. Será muy sorprendente, y por supuesto con mucha verdura y pescado y marisco. ¿Trabaja con ingredientes y productos locales? Aquí hay productos excelentes, fui al mercado, vi la calidad que presentaban y decidí servir solo pescado y marisco esta semana y la próxima cambiamos con cordero local. Estos excelentes productos con el toque israelí quedarán sorprendentes. ¿Cómo lo va a conseguir? Le pondremos mucho limón, pimienta, tahini y mango típico. ¿La experiencia de los restaurantes ‘pop-up’ significa para un chef una aventura o una moda? Al principio lo miraba como una aventura porque no tenía restaurantes fuera de Israel. Ahora lo veo como algo más, me gustaría quedarme ya que veo que la gente que prueba nuestros platos los aprecian mucho, como si fuera un arte, y eso es estimulante para un cocinero como yo. ¿Cómo va a presentar su menú ‘Omakase’ especial? En una mesa de 12 personas y el chef, en dos rondas por la noche. Se llama ‘Hiba Pop-up, Hibiza’. Vendra un periodista de Israel para hacer un reportaje. Los relaciones públicas del hotel han hecho un trabajo previo excelente. La comida israelí está ganando popularidad en todo el mundo ¿A qué se debe? A la gente le gustan las especias, el picante y los sabores diferentes, y en nuestra comida puedes encontrarlo todo esto, no sé si es porque somos un pueblo que siempre intenta sobrevivir y damos siempre todo al máximo, pero cuando cocinas algo pones todo tu interés y potencial en ello: sonrisas, alegrías, especias y mucho sabor, y eso es algo que se aprecia en cualquier parte. ¿Cómo es su restaurante en Israel? Hiba está en Tel Aviv, abrimos hace dos años y es el proyecto de mi vida, he soñado siempre con tener un restaurante como Hiba. Es mi misión, trato de conseguir la primera estrella Michelin en Israel. Hiba significa ‘magia’ en árabe, mi familia es árabe, así que propongo traer magia a Ibiza. Usted actúa como juez en un programa de televisión de gastronomía llamado ‘Game of the Chef’. ¿Cómo es el formato? Soy uno de los jueces. La gente prepara un plato y nosotros tenemos que probarlo en la primera audición. Después cuando ya tienen formado un equipo compiten entre ellos. Cada chef se encarga de un equipo y de esta manera existe también una competición entre los chefs. Cada programa elimina a uno hasta que quedan solo dos para la final. Con la pandemia mucha gente aprendió a cocinar. ¿Esto ha hecho que la cocina se convierta en un reflejo de la sociedad? La gastronomía conecta a la gente, todo el mundo tiene que comer y si hay una conexión es interesante. La pandemia hizo que la gente estuviera más en casa, que cocinara y creara algo. La gastronomía une a la gente y le hace experimentar algo de una u otra forma. ¿Es difícil tener un restaurante en Israel, en medio de un conflicto constante y tener una idea diferente de cocinar en un lugar en el que cada día sucede algo? Exactamente, la guerra está ahí y vivimos en ese ambiente. Me hacen esta pregunta a menudo y mi respuesta es la misma: yo veo el lado bueno del conflicto, dar facilidad y alegrar a la gente con mi cocina y en mi restaurante. Del resto, trato de olvidarme.