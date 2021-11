El fenómeno de Harry Potter: así son sus fans

'Harry Potter' es una saga que ha marcado a millones de personas por acompañarles durante su infancia y su adolescencia. Y, aunque ya hayan pasado 20 años del estreno de la primera película, sigue influyendo en niños y adolescentes. Cada persona ha podido vivir diferentes experiencias acompañadas de este mundo mágico. A continuación, mostraremos la influencia de esta saga escrita por J.K. Rowling en tres jóvenes de edades distintas y, probablemente, de carácter distinto. Aunque, comparte en un común un gran cariño y un gran recuerdo de la saga de 'Harry Potter'.

Silvia Nieto

Silvia Nieto, de 33 años, es fan de la saga 'Harry Potter' desde que tiene 12 años y recuerda a la perfección cómo fue su primer contacto con este universo mágico. "Recuerdo que mi madre volvía de la librería del pueblo y me insistía en que había visto un libro sobre magia que seguro que me encantaría. Al final, le hice caso y me lo leí y a partir de entonces, cada vez que salía uno nuevo quería ser de las primeras en tenerlo" explica Silvia, "Sobre todo, recuerdo que me gustaron mucho los dos primeros, aparte de por la trama, porque eran libros no muy largos para gente de mi edad y a la vez eran muy completos, casi perfectos". A día de hoy, Silvia sigue siendo fan, ya que ha asistido a la obra de teatro en dos partes de 'Harry Potter y el legado maldito' en el 'Palace Theatre' (en Londres) y al parque Warner Bros Studio de Londres tres veces, planeando una cuarta.

Según Silvia, empezó su pasión por la lectura gracias a esta saga, aunque también le frustró. "Cuando yo leía 'Harry Potter' me inventaba excusas para no salir, incluso por las noches me levantaba a pasear o a mojarme la cara con agua para no dormirme y seguir leyendo, pero cuando acabé de leer los libros, me costó mucho volver a 'engancharme' a una novela porqué no encontraba ninguna tan buena, y eso me frustraba mucho". Un punto que adora Silvia de la saga es que "te transporta a otro mundo mágico, pero que parece real" y además, considera que no se trata de una saga 'cliché', sino que tanto los personajes como la historia te ayudan a sentirte parte de ese universo. Además, confiesa que prefirió que la parte sentimental estuviera en segundo plano y no en el primero como ocurre en muchas novelas juveniles. "Cuando leía myo quería saber más sobre hechizos, pociones, las batallas de Harry contra Voldemort... la parte emotiva no me interesaba tanto", insiste.

"Para mi 'Harry Potter' significó mucho porque me acompañó durante parte de mi infancia y mi adolescencia. Recuerdo que el último capítulo no me lo leí hasta que pasaron unos días porque no quería aceptar que ya se había acabado todo".

Umberto Pomati

Umberto Pomati, de 31 años, nunca se había sentido atraído por el universo de 'Harry Potter' hasta que cuando tenía 13 años un amigo suyo lo animó a ver las películas, y desde entonces se convirtió en un fan más del mundo mágico de Harry. "Me gustaba que todo fuera diferente a lo común: el colegio, la magia y el mundo de 'Harry Potter' en general" declara. Aunque no todo le parecía perfecto. "No me gustó que separasen el último libro en dos películas, creo que esto provocó que la primera parte fuera más plana, que se quedara corta". Además, a Umberto le ocurría algo fuera de lo común: "A mi me gustaban los personajes que eran o parecían malos. Me gustaba mucho el personaje de Lord Voldemort porqué considero que estaba muy logrado. También me gustaba Snape, y aunque después no es todo lo malo que parece, me gusta como es su personaje, sobre todo en la escena final de 'Harry Potter y el príncipe mestizo'".

Como un buen fan de la saga, Umberto ha visitado diferentes lugares de Edimburgo en los que se grabaron escenas de Harry Potter, y también fue a la cafetería 'Elephant House', donde J.K. Rowling escribió el primer libro de la saga. "Algo que siempre me ha gustado mucho de J.K. Rowling es que es una escritora que salió de la nada. Ella no tenía nada: ni dinero, ni un lugar seguro para vivir, ni un buen trabajo, tenía a una niña a su cargo... y aún así, aunque le resultó difícil, lo apostó todo y creó una historia que maravilló a millones de personas", explica Umberto acerca de la creadora de Harry Potter. "Además, me fascina como creó este mundo mágico, conectado a su vida personal, y lo llevó mucho más allá. Ella no creó solo cuatro o cinco hechizos, ella fue un genio: supo inventarse toda clase de encantamientos, de artilugios e incluso de personajes, que aunque no tuvieran importancia tenían una historia y un propósito. Todo estaba al detalle."

Umberto considera aún más impresionante el logro de la autora porque la hicieron firmar como si fuera un hombre, pensando que el nombre de una mujer no vendería, y ella triunfó.

Isabel Cruz

Isabel Cruz, de 27 años, no empezó con la saga desde un principio, como muchos fans, ya que cuando en 2001 salió la primera película ella aún solo 7 años. Aun así, el siguiente año sí empezó a adentrarse en el mundo de Harry Potter. “Recuerdo que en verano los profesores nos mandaban leernos un libro, yo leí ocho y dos eran de Harry Potter, y a partir de entonces seguí con la saga y lo combinaba viendo las películas, aunque lo que realmente me enamoró fueron los libros”.

Aunque Isabel no mostró su pasión por Harry Potter hasta hace unos cinco años. “Lo llevaba para mi, porqué estaba en una edad en la que no quería parecer una ‘friki’ o infantil. Pero, cuando crecí y descubrí el mundo de los [muñecos] ‘funkos’ decidí compartirlo y empecé a conocer más gente”. Actualmente, Isabel tiene un canal de YouTube (‘Con F de Funko’) y una cuenta de Tik Tok con más de 26.000 seguidores (@confdefunko) en la que en su mayoría de vídeos muestra 'funkos' de Harry Potter y habla sobre la saga. “Harry Potter ha significado mucho para mi durante mi infancia y adolescencia hasta tal punto que llevo tatuajes relacionados con la saga y tengo aproximadamente 100 'funkos' relacionados con el mundo de Harry Potter y Animales Fantásticos”.

Además, la saga también ha sido importante para Isabel porque se ha podido sentir identificada con algún que otro personaje. “Luna Lovegood siempre será mi preferida (aunque mucha gente que solo se haya visto las películas no lo pueda entender) porque me sentía como ella por ser la más ‘friki’.”

Pero, aunque crea que las películas sean bastante fieles a la trama de los libros y entiende que haya cambios, sigue pensando que hay algunos que no le convencen. “Me encantan las películas, pero la idea de que ‘idioticen’ a Ron, no me gusta, al igual que tampoco que en la última película haya escenas de Hermione y Harry como si estos fueran a acabar siendo pareja. Tampoco me gusta que hayan quitado personajes como por ejemplo a Winky”.

Aun así, Harry Potter ha significado mucho para Isabel y, por el momento, seguirá siendo una parte importante en su vida.