«Las instituciones de Ibiza le debían un homenaje a ‘Portmany’»

El programa conmemorativo de los 25 años de la declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad arrancó ayer con la inauguración, en la sala Refectori del Ayuntamiento de Ibiza, de la exposición ‘Antoni Marí Ribas, Portmany (1906-1974)’. De esta manera el consistorio quiere saldar parte de la deuda que tiene con el genial dibujante. Es lo que dice la concejala de Cultura de Vila, Carmen Domínguez, tras reconocer que «las instituciones de la isla le debían un homenaje» a este artista ibicenco. Le da la razón la directora del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif), Fanny Tur: «Es verdad que hay una calle con su nombre en la Marina, que el Ayuntamiento de Ibiza declaró 2006 ‘Any Portmany’ con motivo del centenario de su nacimiento y que se puso una placa en la casa donde se crió en Dalt Vila, pero yo también opino que no se le han hecho suficientes reconocimientos oficiales como artista».

Estas valoraciones las hacen Domínguez y Tur en el Refectori, unas horas antes de la inauguración de la muestra, con la que se conmemora también el quincuagésimo aniversario del fallecimiento de Portmany.

La concejala de Cultura está convencida de que la exposición va a «sorprender» porque no se limita a mostrar su faceta más conocida, la de dibujante a tinta china, sino que incluye también óleos y acuarelas que pintó en sus primeras etapas como artista.

La gran mayoría de las obras que se exhiben en el Refectori, en las paredes y en vitrinas, forman parte del fondo municipal, que se nutre «la mitad de adquisiciones y la mitad de donaciones, las más numerosas de Alfons García Ninet y de Antoni Torres Font».

«Es la primera vez que el Ayuntamiento de Ibiza expone el Fons Portmany», resalta la directora del Arxiu, antes de añadir que la administración municipal de Vila «es la institución que más obra tiene» del creador.

La muestra se completa con óleos y dibujos cedidos para la ocasión, provenientes de colecciones particulares. Es el caso del cuadro ‘Paisatge costaner’, que el propietario compró en una subasta en Barcelona y que está dedicado al pintor Josep Coll i Bardolet; y del dibujo a tinta ‘L’enllustrador del Born’, datado en 1970 en Palma, que pertenece al fondo de la Fundació Carloandrés.

Entre las adquisiciones del Aheif expuestas en el Refectori hay algún autorretrato de Portmany y tres obras en las que aparece su madre, «muestra de la adoración que el artista ibicenco sentía por su progenitora».

Fanny Tur destaca también otras piezas «por su valor documental», como las tres acuarelas adquiridas en 2023, en las que se puede apreciar como eran las calles de sa Penya hace setenta años; el óleo sobre madera de la casa payesa Can Berri Vell de Sant Agustí; o un cuadernito con dibujos a tinta china de edificios de Dalt Vila y la Marina.

Como se puede leer en letras grandes en una de las paredes del Refectori, ‘El alma de Ibiza está en los dibujos de Portmany’. La frase es del Marqués de Lozoya, «uno de los grandes valedores del artista ibicenco junto a Florencio Arnán, promotor de la Bienal de Arte e impulsor del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa(MACE).

Recuerda la directora del Aheif que «fue Arnán quien encargó al crítico e historiador del arte Daniel Giralt-Miracle que escribiera el libro ‘Antoni Marí Ribas Portmany, el dibujante de Ibiza’, que se publicó en 1978, cuatro años después de la muerte del artista. Este dato se cita precisamente en un panel informativo de la exposición, en el que se hace un breve repaso a la biografía de Portmany destacando los acontecimientos más importantes de su carrera.

Muy cerca del panel, se exponen «por primera vez al público» varios esbozos y dibujos suyos realizados sobre papel de periódico. Son donación de Alfons García Ninet, un gran admirador y coleccionista del dibujante ibicenco y la persona que más ha promocionado su obra en los últimos años. «Estos dibujos me los donó hace más de 40 años la familia de Portmany», explica García Ninet. Fue amigo del artista y conoce al dedillo su biografía, entre otras cosas, porque durante años estuvo atesorando documentación de todo tipo sobre él, como fotografías, correspondencia, programas y catálogos de sus exposiciones, que luego donó al Aheif.

«La primera vez que me presentaron a Portmany yo tenía 17 años y me quedé impresionado, no solo por sus creaciones sino por la inteligencia y la cultura que tenía», cuenta. Lo que más le fascinaba de él era «la coherencia entre su vida y su obra».

Un museo para ‘Portmany’

Los dos primeros Portmany que tuvo García Ninet fueron dos dibujos dedicados que el artista le regaló en 1972 con motivo de su boda. Cuando el dibujante falleció en 1974 sin haber podido formalizar la donación de sus obras al Ayuntamiento de Ibiza, García Ninet decidió poner todo su empeño para que su figura no cayera en el olvido y para «preservar el legado artístico de Portmany en la isla».

En estos años el coleccionista ha realizado varias donaciones tanto al Consell como al Ayuntamiento de Ibiza. Su sueño ha sido siempre que «las dos instituciones se pongan de acuerdo para hacer en la isla un Museo internacional del dibujo que lleve su nombre y que reúna obra del creador ibicenco y de otros destacados artistas». «Si Portmany, en vez de en Ibiza, hubiera nacido en Barcelona seguro que tendría un museo y un gran reconocimiento internacional», afirma convencido.

Para esta muestra, García Ninet ha cedido algunas obras de su colección particular, al igual que Torres Font, que a lo largo de su vida ha llegado a tener «cerca de medio centenar de dibujos de Portmany». El que fuera propietario de la desaparecida galería de arte Via 2 recuerda ver dibujar al artista ibicenco en el Rastrillo siendo él un adolescente . Sin embargo, no fue hasta 1969, en la época en que era secretario de la Bienal Internacional de Arte de Ibiza, cuando empezó a tratar con el dibujante. «Hicimos una exposición monográfica dedicada a Rigoberto Soler y Portmany, que lo había conocido, me acompañó a todas las casas donde tenían obra de este pintor. Posteriormente tuvimos bastante relación, hasta el punto de que me regaló un dibujo dedicado el día de mi boda que ahora tiene mi hija en su casa», recuerda. Lo define como un persona «singular» y como un gran artista con una obra «muy importante y prolífica».

Fanny Tur también habla de la gran talla artística de Portmany, que llegó a exponer en extranjero, en ciudades como Berlín, Ginebra o Londres; y que recibió varios galardones, como la segunda medalla de dibujo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de Barcelona.

En cualquier caso, la directora del Arxiu insiste en que los reconocimientos que recibió en vida no fueron suficientes y que debería haber tenido mucho más proyección nacional e internacional.

Esa opinión la comparte con Giralt-Miracle, como deja de manifiesto en el libro que le dedicó en 1978. De él se ha extraído una frase, que aparece destacada en la exposición: «Marí Ribas es por antonomasia el dibujante del siglo XX».