‘Jefas’, un libro que da voz a las cocineras españolas

«Veo una presencia importante de mujeres en la cocina, pero no de mujeres que lideren cocinas». La observación es de la chef mallorquina Maria Solivellas y aparece destacada en las primeras páginas de ‘Jefas. Cocinando el futuro’, un libro de la fotógrafa Luana Failla y la periodista Alba García que presentarán hoy a las 17 horas en el Hostal La Torre, en Sant Antoni.

Solivellas es una de las doce cocineras retratadas en esta obra, que es mucho más que un libro de cocina o una publicación de fotografías y entrevistas. Como explica García, ‘Jefas’ es la historia de doce chefs absolutamente distintas, a través de las que se cuenta «el papel que tiene en la actualidad la mujer en el ámbito gastronómico español».

Del germen del libro habla Failla, una fotógrafa gastronómica siciliana con una década de experiencia en el sector que lleva afincada en Ibiza doce años: «Tras mucho tiempo visitando cocinas, me di cuenta de que en mi archivo fotográfico casi no había mujeres y comencé a indagar acerca de las chefs españolas que habían recibido reconocimientos y premios por parte de la comunidad gastronómica. Me encontré con un panorama desolador y me pregunté el porqué de esta situación». ‘Jefas’, dice, nació con la voluntad de encontrar respuestas a éste y a otros interrogantes: ¿Es tan importante para ellas recibir premios como para sus compañeros?; ¿se han encontrado con situaciones de discriminación por el mero hecho de ser mujeres?, o ¿consiguen conciliar su vida personal con la laboral?».

En síntesis, lo que pretendía Failla con este proyecto era «dar voz a las cocineras españolas porque notaba que en los medios de comunicación apenas tienen presencia y se habla siempre de los mismos chefs, que son hombres».

Con esta idea clara en mente, la fotógrafa italiana se puso en contacto con Alba García para proponerle que se hiciera cargo del texto del libro. La había conocido en Ibiza en 2019 y ambas comparten, además de algunos amigos y clientes, la misma pasión: la gastronomía.

La periodista y publicista manchega, que residió en las Pitiusas siete años, hasta 2020, no tardó ni un minuto en decir que sí a esta aventura literaria, en la que se embarcó también Studio Campostabile, que se ha encargado de la maquetación de este «book table» de cuidado diseño.

Dos cocineras de las Pitiusas

Failla y García han invertido dos años y medio en esta ambiciosa obra autoeditada. En este cocinado a fuego lento las autoras han tenido la oportunidad de retratar y escuchar a chefs de diferentes puntos de la geografía española, entre ellas una que trabaja en la isla de Ibiza, Charo Val, y otra, en Formentera, Ana Jiménez. Además, aparecen en las páginas de ‘Jefas’ tres cocineras mallorquinas: Solivellas, Maca De Castro y Catalina Pieras. También narran sus historias una de las cocineras más famosas de España, Fina Puigdevall, y su hija Martina Puigvert, que acaba de obtener el premio especial ‘Joven chef 2024’ de la Guía Michelin. En el libro, además, están Carito Lourenço, la primera mujer argentina en ganar una estrella Michelin y Vicky Sevilla, que el año pasado, con 29 años, se convirtió en la mujer más joven de España en conseguir este reconocimiento. Completan el cartel de cocineras Begoña Fraire, Camila Ferraro y Rakel Cernicharo, ganadora en 2017 del talent de cocina ‘Top Chef’

A través de sus recetas, de las fotografías de Failla y de las entrevistas de García, el lector descubre quiénes son y qué tipo de cocina hacen estas mujeres, que han conseguido, junto a unas cuantas más, que «la alta cocina ya no sea una liga exclusivamente masculina». Hay datos y respuestas de las entrevistadas que invitan a reflexionar y hacerse preguntas. Llama la atención, por ejemplo, «que la mayoría de ellas sientan que tienen que demostrar el doble que sus compañeros hombres para lograr el mismo respeto» o que, al contrario que muchos cocineros, ninguna diga que su meta de futuro sea conseguir una estrella Michelin. Es curioso también que prácticamente todas las protagonistas de este libro tengan el mismo referente femenino en la gastronomía, Carme Ruscadella, o que «solo un tercio de ellas sean madres». La conciliación de la vida familiar y laboral es precisamente uno de los temas que toca ‘Jefas’. Conversando acerca de este tema, a García le viene a la cabeza un comentario de Ana Jiménez, la primera y única chef en obtener una estrella Michelin en Formentera. Asegura en la entrevista, que, como mujer, obtener este reconocimiento fue complicado porque se quedó embarazada y hasta llegó a pensar que, recién llegado el galardón, no tenía que haberse quedado embarazada.

A pesar de todo, la conclusión que las autoras sacan de todas estas entrevistas es que «se está más cerca de la paridad en las cocinas y también de la conciliación de vida familiar y laboral». Queda, en cualquier caso, camino por recorrer. Como dice Failla, «ojalá no hiciera falta a estas alturas hacer un libro como éste, pero desafortunadamente todavía es necesario». La fotógrafa italiana y Alba García contarán más detalles del proceso creativo de ‘Jefas’ en la presentación de esta tarde, que conducirá Maddalena Scarpellini, fundadora de Ladies, Wine & Design Ibiza, organizadora del evento. Durante el acto se podrá comprar el libro, a la venta también en la web www.luanafailla.com.