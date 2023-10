Kiti Mánver: "Ya no pienso en retirarme, pero ahora hago las cosas con más tranquilidad"

Este sábado, 21 de octubre, a las 20.30 horas, llega al auditorio de Can Ventosa, en Eivissa, ‘El inconveniente’, una obra teatral escrita y dirigida por el guionista y dramaturgo Juan Carlos Rubio que ya tuvo muy buena acogida en su versión cinematográfica, bajo la batuta del cineasta Bernabé Rico. Kiti Mánver es una de las protagonistas de esta comedia y también lo fue de aquel filme, premiado en la vigesimotercera edición del Festival de Málaga y nominado a tres premios Goya en 2020. Esta vez, sobre las tablas, le acompañan los intérpretes Cristóbal Suárez y Marta Velilla. La reconocida actriz malagueña, para la que el teatro es su casa, estará de gira con esta producción hasta junio del año que viene. Lo comenta desde Madrid, durante una entrevista telefónica con Diario de Ibiza en la que habla no solo de ‘El incoveniente’, sino también de la Espiga de Honor que recibirá el 25 de octubre en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. En la conversación, además, sale a colación el próximo estreno en las salas de España de ‘Mamacruz’, una película de la directora venezolana Patricia Ortega que gira en torno a la tercera edad y que es un homenaje a las madres y a las abuelas que deciden tomar las riendas de su propio destino.

Ya tuve ocasión de hablar con usted a finales de 2019 con motivo de la representación en Can Ventosa de ‘Juntos’. Ahora vuelve con ‘El inconveniente’. ¿Han cambiado mucho las cosas en su vida y en cómo se toma la profesión desde entonces?

Sí, han cambiado las cosas para bien, lo digo desde el privilegio. En aquella época estaba bastante saturada de trabajo, de viajes, de la rapidez con la que se funciona, sobre todo en los rodajes... Estaba tan agobiada que quería dejar la profesión. Entonces llegó la pandemia y ese tiempo que estuvimos confinados me hizo pensar mucho en la necesidad que tenía de tener un poco de vida más allá del teatro y mi profesión. No me he retirado, evidentemente, pero ahora lo hago todo con más tranquilidad y, como las giras ya no son como antes, tengo un poco más de tiempo para dedicármelo a mí, a mi huerto o a ser espectadora, que antes lo era muy poco porque siempre estaba trabajando.

¿Qué aporta de nuevo el montaje actual de ‘El inconveniente’, dirigido por el propio autor del texto, Juan Carlos Rubio, a aquellos que ya hayan visto la película o la obra teatral de 2010 (que se estrenó con el nombre ‘100m²’ y con María Luisa Merlo como protagonista)?

En esta nueva producción, por una serie de circunstancias, el personaje que interpretaba en el cine Juana Acosta lo hace ahora un hombre, Cristóbal Suárez, y el de Carlos Areces, una mujer, Marta Velilla. Esa circunstancia añade matices a la obra, que, en realidad, es un encuentro entre tres soledades. La relación entre mi personaje, Lola, la anciana que habita un apartamento vendido en nuda propiedad, y la persona que lo compra, al ser en esta versión un hombre, adquiere un punto picante, divertido e interesante. Estoy absolutamente encantada con la compañía que tengo en el escenario, Suárez y Velilla son actores estupendos. Tienen una manera de concebir la profesión muy parecida a la mía, a pesar de la diferencia generacional.

‘El inconveniente’ toca muchos temas actuales: soledad, vejez, precariedad laboral, especulación inmobiliaria...

La obra está hecha en clave de comedia, pero Juan Carlos Rubio, como todos los grandes autores, nunca deja pasar algo de lo que está pasando, por eso conecta tan bien con el público, que se siente identificado. Aparte de que como director es magnífico sacando todas las emociones y dándole pellizquitos al corazón de los espectadores entre carcajadas y chistes. En esta historia, mi personaje es una mujer que está desahuciada por los médicos, pero que hace caso omiso, y lo único que quiere, con esta birria de pensiones que tenemos, es vivir con un poco más de desahogo. Lo que hace es vender su nuda propiedad, algo que cada vez es más común entre las personas que no tienen a quién dejar sus viviendas y que no tienen suficiente para vivir. Es un acuerdo económico ventajoso para el vendedor y el comprador. Ese es el punto de partida de ‘El inconveniente’ para contar lo solos que estamos y la necesidad de vivir más el presente. Lola siempre piensa en el ahora. Sin embargo, el personaje de Cristóbal, Luis, que es un ser maravilloso y triunfador, está siempre pensando en el futuro. Su encuentro, al principio, es desencuentro porque son dos caracteres muy diferentes. Pero lo que plantea Juan Carlos Rubio es que hay que escuchar al otro, porque si lo haces se abre una inmensidad de posibilidades y se llega a acuerdos. Lola, y eso me emociona mucho, incluso llega a cambiar su manera de pensar y de actuar por haber escuchado a Luis. Que ella aprenda de una persona joven me parece maravilloso.

Que los jóvenes aprendan de los mayores también lo es...

Sí, bueno, pero eso se presupone, pero que los hijos, aunque éste no lo sea, enseñen a los padres también es fundamental.

Hablemos del personaje que interpreta Marta Velilla.

Representa un poco esa cantidad de gente joven que no sabe qué hacer con su vida, que va dando tumbos de un sitio a otro, cambiando de ciudad y de trabajo, y que no termina de encontrar su ser, porque realmente el mundo que hemos hecho va en contra de que las personas se encuentren a sí mismas.

Ya tuvimos ocasión de hablar del estado de la cultura en España en 2019. Después de una pandemia ¿cómo ve el panorama?.

La cultura en España está dando zarpazos para sobrevivir porque, a pesar del comportamiento impecable de los profesionales de este sector durante la pandemia, poniendo su trabajo gratis en las redes para hacer más llevadera la situación a la gente, la respuesta de las instituciones ha sido bastante penosa. Me parece que aquellos que siguen diciendo que somos unos subvencionados tienen una manera de pensar bastante retrógrada porque la ayuda desde las instituciones no llega para prácticamente nada. Por supuesto, se sigue adelante, porque para compensar esa gran dejadez que hay en el tema de la cultura en nuestro país, existe una cantidad de talento inmenso a todos los niveles. La gente tiene mucha fuerza para seguir haciendo cosas y embarcarse en proyectos con los que contar muchas historias. Por ejemplo, se me ocurre pensar en CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales), que lucha para que la mujer tenga más presencia en el cine. No se ha conseguido todavía la igualdad en el sector, pero a medida que va a aumentando el número de mujeres haciendo cine, se va viendo su capacidad, esas otras maneras de contar la vida que tienen y lo necesaria que es su presencia, no solo en la cultura sino en todos los ámbitos. Mira la cosecha de películas de cineastas españolas de este año, ha sido buenísima.

En pocos días recibirá la Espiga de Honor en la Semana Internacional de Cine de Valladolid como reconocimiento a su trayectoria. ¿Qué siente?

Por supuesto es un gran honor. Lo de los premios es maravilloso porque da vidilla al producto que estás haciendo en ese momento, pero también reconozco que me provoca un poco de nerviosismo porque es una gran responsabilidad. Como actriz hablo muy bien a través de los personajes, pero cuando toca salir al escenario para recoger un premio me produce una gran emoción y me supera muchas veces, pero ahí estaremos, intentando no balbucear.

El mismo día que le den este galardón, se podrá ver su última película, ‘Mamacruz’, de Patricia Ortega, que se estrenará en salas el 27 de octubre. ¿Qué le atrajo de este proyecto?

Casi tres años antes de hacer la película, en el estreno de ‘El inconveniente’ en Málaga, el productor Olmo Figueredo me habló del proyecto y me contó la sinopsis. Le dije que la idea me encantaba y cuando estábamos saliendo de la pandemia me puso en contacto con Patricia Ortega, que es imponente como directora. Estuve hablando con ella y nos entendimos muy bien. Vi sus dos largos anteriores y me impresionó cómo respiraban sus personajes y su manera de contar las historias, con una gran hondura. Tuve claro que quería trabajar con ella. Ha sido un reto para mí, que soy tan dicharachera y sobreactuada, hacer un personaje tan íntimo como el de ‘Mamacruz’, una mujer mayor, que sigue trabajando y ayudando a la familia, con una relación con la religión bastante intensa. El proceso ha sido maravilloso porque Patricia no me ha soltado de la mano en ningún momento. Es un trabajo de los más impresionantes que he hecho en los últimos tiempos. Además de esta película, participo también en la segunda temporada de la serie de Movistar Plus+ ‘Todos mienten’, del director Pau Freixas.

¿Tiene algún otro proyecto nuevo entre manos?

Déjate de proyectos, ya tengo bastante con la promoción de ‘Mamacruz’ y con la gira de ‘El inconveniente’. ¿No te parece que a los 70 años ya es suficiente? (se ríe). Energía tengo, pero ya está bien. De hecho, afortunadamente, he tenido alguna oferta, pero ahora me estoy escuchando bastante a mí misma y he decidido que tengo que ir al ritmo que yo creo que debo tener.

¿Pero lo de retirarse ya no se le pasa por la cabeza?

Ya no pienso en retirarme, pero tampoco quiero pasar la agonía de estar todo el día de aquí para allá.