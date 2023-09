El Festival de Poesia de la Lluna de Juny regresa esta semana a la isla para dar protagonismo a los versos y, además, rendir homenaje a Isidor Macabich, cronista de la vida ibicenca, religioso, historiador, folclorista, periodista y primer responsable del Arxiu Històric de Ibiza. El programa de actividades, que dará comienzo mañana y se extenderá hasta este domingo, no se limita solo a la poesía, sino que incluye también otras formas de expresión: el diálogo, la pintura, el baile y la música. Como explica su director, Carles Fabregat, la trigésima primera edición conserva el formato que se implantó en 2019. Fue a partir de ese año, recuerda, cuando el festival, que había nacido como recital poético local en 1992, «tomó verdadero impulso». No fue hasta hace tres años, y a causa de la pandemia, que el proyecto cambió de fechas y pasó de celebrarse durante el solsticio de verano a hacerlo en el equinoccio de otoño, aunque, de momento, Fabregat, no se replantea rebautizar el evento.

