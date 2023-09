Las Pitiusas se suman por segundo año consecutivo al festival de promoción de la lectura Literanit, que se celebrará el 30 de septiembre, bajo el lema ‘Literatura i cinema. Territoris compartits’. La Institució Francesc de Borja Moll, promotora de la iniciativa, ha programado para esta quinta edición una cuarentena de eventos en Balears, Catalunya y Comunitat Valenciana, que participa por primera vez.

En concreto, en Ibiza la actividad central tendrá lugar el próximo sábado a las 19 horas en Can Ventosa. Consistirá en lecturas dramatizadas de textos y poemas cinematográficos que llevarán a cabo las actrices Txaro Kandler, Àngels Martínez y Paula Ramos. Este acto está abierto a todos los públicos y no requiere reserva previa. Asimismo, con motivo de Literanit, se instalarán mesas de libros sobre cine en las bibliotecas de Can Ventosa, Cas Serres, ses Figueretes, Sant Josep, Sant Jordi y Formentera.

Por otra parte, en la Pitiusa menor el 30 de septiembre se hablará de «la mitificada Formentera de las películas y los libros», en una mesa redonda en la que participarán Manolo de Oya, Pilar Aldea, Jordi Riera y Neus Costa. La moderadora será María Teresa Ferrer. La cita será a las 20 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet, en Sant Franscesc Xavier. El evento lo organiza, en este caso, la Obra Cultural Balear de Formentera, que, paralelamente, esta misma semana ha programado la presentación de dos libros. Se trata de ‘Umbilical’, de Damià Rotger Miró, y de ‘Blue Bar’, de Josep Maria Rossell. El primero, lo presentará el autor y Maria Teresa Ferrer el jueves, 28 de septiembre, a las 20 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet. El evento contará con el acompañamiento musical de Víctor Leiva. Damià Rotger y Manolo Oya serán los encargados de hablar de ‘Blue Bar’ este viernes, 29 de septiembre, a las 19.30 horas en la biblioteca Marià Villangómez.

Novedades en Literanit

La Nit de la Literatura de la Institució Francesc de Borja Moll cuenta cada año con el apoyo de diversas instituciones, entre las cuales se encuentran los dos consells de las Pitiusas y los ayuntamientos de Ibiza y Sant Josep. También colaboran la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya; el Institut d’Estudis Baleàrics, que depende del Govern; el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca.

Literanit nació en esa isla en 2019 con el objetivo principal de fomentar la lectura y dinamizar el circuito cultural de Balears. Desde entonces ha ido creciendo hasta extenderse por el resto de la comunidad, además de Catalunya y tierras valencianas. Ibiza y Formentera participan desde 2022.

Ésta es la primera edición en la que se unen a la iniciativa la Universitat de les Illes Balears (UIB), el Centre Associat de la UNED Illes Balears, la Biblioteca Pública Can Sales de Mallorca, el Teatre de Barra y el Teatre Principal de Palma. Será precisamente en esta ciudad, en Can Balaguer, donde se llevará a cabo el acto principal, que presentará Aina Jagla. El cineasta Joan Porcel leerá el pregón y la escritora Maria de la Pau Janer, el manifiesto por la lectura. También ofrecerá un concierto la banda mallorquina Lost in Traslation.

El programa completo del festival incluye proyecciones, charlas, coloquios, conciertos, teatro y exposiciones de libros de cine en quince bibliotecas, diez librerías y otros espacios de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Catalunya y Comunitat Valenciana.

Cada año Literanit se dedica a un tema, en esta ocasión el festival se convertirá en un espacio para reflexionar sobre las intersecciones entre cine y literatura a lo largo de la historia y para debatir sobre las creaciones contemporáneas que exploran estos dos terrenos.