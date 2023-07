El cantante Marmi, en Ibiza: «Aitana fue la que me dio el empujón para tirarme a la piscina con la música»

Marmi (Adrián Mármol, Viladecans, Barcelona, 1999) está deseando que llegue mañana para ofrecer su primer concierto en Ibiza, isla que sólo ha pisado hasta ahora como turista. La cita será en el Parque Reina Sofía de Vila, en el marco del festival MusicAula, que arrancará a las 20 horas. Adelanta que irá con banda, que ofrecerá un show de una hora y que interpretará prácticamente todo su repertorio, incluido su super éxito ‘Tu foto del DNI’, del que hizo un remix junto a una de las cantantes del momento, Aitana, que es amiga de la infancia.

¿Qué siente al ofrecer su primer concierto en Ibiza dentro del festival MusicAula, un certamen que apuesta por el talento joven?

Me hace mucha ilusión porque igual que a mí me dieron la oportunidad de empezar en la música, aunque sea de otra manera, está muy bien que existan este tipo de eventos para apoyar a los músicos jóvenes del país.

¿A usted no se le pasó alguna vez por la cabeza presentarse a un concurso de música para empezar a darse a conocer?

No, nunca se me pasó por la cabeza. Creía que no era mi sitio para darme a conocer. Entiendo que es un escaparate muy bueno, y por eso lo apoyo mucho, pero, en mi caso, nunca lo contemplé como opción, preferí ir por mi cuenta.

Cuénteme cómo fueron sus inicios en la música y cuándo se lo empezó a tomar en serio.

Me adentré en la música desde bien pequeño. Empecé haciendo clases de piano, luego me compré un teclado y guitarras e iba trasteando en casa con instrumentos, pero no fue hasta 2019 o 2020 que empecé a hacer mis propias canciones e interpretarlas. Mi estilo era diferente al actual, porque ahora lo que hago es más pop o pop rock, pero bueno la música siempre ha estado muy presente en mi vida.

¿Cómo sonaba la música que hacía hace cuatro años?

Mi estilo entonces era una mezcla de lo que estaba sonando un poco en Cataluña en ese momento. En las canciones combinaba catalán, castellano e inglés. Sonaba un poco más urbano de lo que estoy haciendo, no al cien por cien porque había también esos sonidos de guitarras, de rock, que tengo ahora.

Su carrera despegó en 2020, con 21 años, y en un momento, en plena pandemia, que no era el mejor para ningún sector. ¿Qué le motivó en esas circunstancias a tirarse a la piscina?

Gran parte de la culpa de que yo ahora me dedique a la música la tiene el hecho de haber estado confinados. Siempre me había interesado mucho la música y, como le pasó a mucha otra gente, al estar aburrido encerrado en casa y no tener mucha cosa que hacer en ese momento, salió mi lado más creativo y me puse a hacer mis canciones. Durante el confinamiento tuve cosas muy buenas y cosas muy malas, pero, dentro de lo bueno, conseguí un nuevo trabajo.

¿Qué hacía hasta entonces, trabajaba o estudiaba?

Estudiaba, de hecho, dedicándome a la música he seguido haciéndolo y el año pasado terminé mi carrera de gestión deportiva. Además de estudiar, trabajaba como profesor de tenis. En cuanto me empezó a ir medio bien como artista, la verdad es que lo dejé porque era algo que me gustaba pero cuando tu hobby también se convierte en tu trabajo acabas un poco saturado y en ese momento yo lo estaba del tenis y como vi la oportunidad de la música me tiré a la piscina y, por suerte, me salió bien, aunque el mundo del deporte de raqueta siempre es algo que va a estar ahí. De hecho, me saqué la carrera porque nunca se sabe y está bien tener como opción B el deporte, que es algo que me apasiona, pero me apasiona más la música, así que ahora mismo estoy centrado cien por cien en ella.

Su primer sencillo fue ‘Tu foto del DNI’, del que luego hizo un ‘remix’ con su amiga Aitana...

Sí, te cuento la historia. Como te decía, yo hacía música durante la cuarentena y uno de los temas que compuse es ese single. A Aitana, que es mi mejor amiga desde Primaria, le llegó por parte de otra amiga que tenemos en común que yo hacía canciones. Justo ella estaba en la etapa en la que estaba haciendo su disco ‘11 Razones’, que era muy roquero, y le gustó mucho ‘Tu foto del DNI’ y fuimos a grabarlo al estudio. Era la primera vez que pisaba uno, grabé el tema, lo subí y se viralizó, llegó a estar como número 1 en las listas de España de Top 50 virales. Después, como la canción funcionó muy bien y Aitana fue la que me dio el empujón, me pidió hacer el remix y, la verdad, funcionó muy, muy bien.

¿Diría que le debe a Aitana parte de su éxito?

Sí. Yo la verdad es siempre he sido una persona muy tímida, cada vez un poco menos porque en este mundo de la música conoces a tantas personas y tienes tantos estímulos que acabas adquiriendo nuevas habilidades, pero sí, fue la que me dio el empujón, porque yo seguramente no hubiera grabado esa canción en la vida.

¿Que su primer tema se hiciera viral supuso una gran presión para usted?

Me lo han preguntado muchas veces y antes decía que no, pero con el paso del tiempo sí que pienso que algo de presión sí supone porque hice algo muy grande y soy consciente de que probablemente no se vuelva a repetir.

«Ahora que me dedico a la música sé que es una hazaña muy complicada lograr el éxito de ‘Tu foto del DNI’»

Pero tiene un doble disco de platino por ‘Tu foto del DNI’ y otro de oro por ‘Santorini’ con sólo 23 años, así que lleva buen camino…

Yo siempre he sido una persona un poco pesimista. Ahora que me dedico a la música sé que es una hazaña muy complicada lograr el éxito de ‘Tu foto del DNI’. Puede que consiga cosas similares, pero alcanzar esa magnitud no sé yo, ojalá que sí. Fíjate que cuando me dijeron hace dos semanas que ‘Santorini’ se había convertido en disco de oro me hizo un pelín más de ilusión porque lo he hecho con un amigo, Enol, y fue un éxito inesperado para los dos, porque el tema se empezó a viralizar a los seis meses de salir.

Sorprende por su juventud que apueste por el pop rock. ¿Es con el estilo con el que se siente más cómodo?

Sí, siempre me ha gustado la música pop nacional y grupos clásicos como ‘El Canto del Loco’, cuyos discos me han acompañado en mi juventud. Esa fue la razón por la que decidí decantarme por este estilo dándole aires renovados.

¿Le atraen otros estilos como el reguetón?

Creo que no haría reguetón porque no es mi rollo y no me quedaría bien porque lo he probado alguna vez. Pero no me cierro en banda, porque nunca se sabe.

¿Con qué sueña en el futuro?

Me conformo con que me vaya medianamente bien para poder estar tranquilo, tampoco estar con la presión de sacar un tema cada mes, poder permitirme descansos que me ayuden a crear mejor música y, sobre todo, seguir vinculado al mundo de la música, como artista, o si no, como otra figura dentro de este mundo.