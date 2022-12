La Navidad es época de gastos, gastos y más gastos. Menos mal que muchos tienen la paga extra de diciembre. Porque entre comidas, cenas, detalles entre compañeros y regalos de Navidad y Reyes Magos la tarjeta de crédito acaba echando humo.

Por eso, y más en una época con la inflación disparada y con la cesta de la compra cada vez más cara, es importante llevar un control de los desembolsos. Sin que ello traiga consigo renunciar al espíritu navideño. Aquí van una serie de consejos para lograrlo:

Aprovecha las ofertas

Aunque el Black Friday ya ha pasado, hay muchas tiendas que ya tienen por costumbre reservar en sus sitios web un apartado de ofertas (o outlet) todos los años. Y estos se pueden convertir en regalos igual de válidos que otros, ya que que sean más baratos no significa que su calidad sea peor o que tengan algún tipo de defecto.

Opta por cosas útiles

A veces la clave no está en cuánto dinero gastar, sino en qué gastarlo. Por eso, es mucho mejor pensar en regalos que tengan utilidad y a los que se pueda sacar partido antes que 'caprichos' por los que se perderá pronto el interés o que pasarán a llenar el último cajón del mueble de la televisión.

Prioriza la calidad a la cantidad

Educar a los más pequeños (y a los mayores) para que entiendan que no es mejor tener más regalos es muy importante. Los fans de Harry Potter lo entenderán. Por eso, aprender que no por tener más regalos debajo el abeto de Navidad es más bonito es un paso vital para que el dinero gastado en estas fechas señaladas no se dispare.

Fija un presupuesto

Saber cuánto dinero tienes disponible de antemano es un paso imprescindible para no llevarse un buen susto al mirar la cuenta corriente. Y si surgen gastos inesperados (algo muy habitual) es recomendable que supongan el menor montante posible. En estos casos es imprescindible comparar precios entre distintos proveedores.

Amigo invisible

Un amigo invisible siempre es una gran opción cuando las carteras no pasan un buen momento o, por ejemplo, en grupos de amigos. Así, está garantizado que cada persona tendrá un regalo, pero no habrá una cantidad desmesurada de paquetes. Un consejo: fijar un presupuesto antes de lanzarse a comprar evitará muchos malentendidos.