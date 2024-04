Yolanda Díaz llama a la movilización en apoyo a Sánchez: "Pido que salgáis a defender la democracia"

Yolanda Díaz llama a las movilizaciones en apoyo a Pedro Sánchez, después de que el presidente haya dejado en stand by su continuidad al frente del Gobierno. "Hago un llamamiento a la sociedad española, a los partidos, a los sindicatos, a los servidores publicos: les pido a todos que salgan a defender la democraica", ha defendido este sábado, en la primera reunión de la dirección de Sumar, donde también ha nombrado a su ejecutiva.

La vicepresidenta segunda, que hasta ahora no se había pronunciado sobre el nuevo escenario más allá de un tuit, llama así a apoyar las manifestaciones promovidas por el PSOE en apoyo a Pedro Sánchez, a quien ha evitado citar expresamente. Ha defendido que lo sucedido es consecuenica de una "estrategia deliberada" de "desligitimación" del Gobierno por parte la derecha que se ha "agravado" desde que Sumar está en el Gobierno. Así se ha pronunciado después de que Sánchez denunciase en una carta el acoso sufrido a raíz de las informaciones sobre su mujer, Begoña Gómez, por su relación con empresarios vinculados a la trama Koldo. "Este desafío no es de un día, va a ser una pelea larga pero desde Sumar vamos a salir a ganarla".

"Nadie va a tumbar la voluntad democrática de nuestro país. Nadie va a acabar con los avances sociales", ha continuado. "Lo que está en juego es más grande que defender un partido, es defender a la democracia", ha señalado, antes de llamar a la movilización apelando al electorado progresista de PSOE y Sumar, al que ha bautizado como "el pueblo de la coalición". "El pueblo de la coalición está movilizándose y Sumar va a estar a su lado", ha aclamado.

"Vemos algo hermoso: una ciudadanía que ha dicho 'hasta aquí', que ha salido a movilizarse. Nuestro pueblo es más fuerte que ayer", ha celebrado la dirigente, que ha llamado a la continuidad del Gobierno "Nuestra respuesta tiene que ser avanzar en una agenda social ambiciosa para ponernos en movimietno". "Hoy más que nunca necesitamos más Gobierno, más agenda social y ganar más derechos".

EXDIRIGENTE DE IU, RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN

Este sábado se celebraba la primera reunión de la dirección de Sumar, que se ha visto ensombrecida por el escenario incierto abierto por Sánchez y tras la importante crisis en las relaciones con Izquierda Unida, que dio portazo a integrarse en la dirección de Sumar tras la negociación fallida de las elecciones europeas.

En esta reunión, a la que finalmente Díaz no invitó a ninguno de los partidos aliados (prescindiendo del 30% del órgano), también se ha ratificado a la nueva ejecutiva diseñada por la líder de Sumar. Entre las novedades más destacadas está el nombramiento como secretaria de Organización de Lara Hernández, ex dirigente de IU en la ejecutiva de Alberto Garzón que dimitió en 2016 por no haber logrado un acuerdo de coalición con Podemos.

Este puesto había sido hasta ahora ejercido por el diputado Lander Martínez, que hacía las labores organizativas desde la puesta en marcha de Sumar y que es responsable del despliegue territorial y las negociaciones con el resto de fuerzas. El dirigente, que ha sido nombrado responsable de Finanzas y Secretaría Técnica, también fue partícipe de la turbulenta negociación para la candidatura de las elecciones europeas, que desembocaron en importantes turbulencias con el resto de fuerzas.

En el Grupo Ejecutivo, compuesto por 18 miembros, también se nombra a Elizabeth Duval como responsable de comunicación, se ratifica a Ernest Urtasun como portavoz y sitúa a Iñigo Errejón como responsable de análisis político y discurso; a Paula Moreno como responsable de Grupos Sectores y Josep Vendrell como encargado de Modelo territorial y plurinacionalidad.