Feijóo se queja de la "matraca" del referéndum: "Si a Sánchez le quedase sentido de Estado, hoy rompería con sus socios"

Alberto Núñez Feijóo ha reunido este martes en la sede principal del PP en Madrid a los altos cargos de su partido para celebrar que lleva dos años al frente de la formación y activarles para el trimestre electoral que se les viene, con elecciones vascas, catalanas y europeas. Su discurso abierto a los medios de comunicación se ha producido poco después de que el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, hubiera presentado la pregunta exacta que cree que los catalanes deberían responder en un hipotético referéndum: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente?". Feijóo se ha burlado de que el dirigente soberanista vuelva "con la matraca de la independencia" y ha añadido que, si a Pedro Sánchez "le quedase sentido de Estado, no dejaría ni que presentase esta propuesta de referéndum y hoy mismo rompería con sus socios y pondría fin a este viaje sin retorno".

Entre el auditorio (barones, presidentes provinciales y alcaldes de grandes ciudades), estaba también Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Catalunya (PPC), confirmado la semana pasada como candidato a la Generalitat tras un debate intenso en el seno de la cúpula nacional. Feijóo ha asegurado que "ningún voto del PPC servirá para la independencia, ni para pactar un referéndum ni para devolver el poder a los que no se cansan de chantajear al Estado y presumen, además, de que volverían a hacerlo".

Según el líder del PP, Catalunya "no merece más huidas hacia delante". "Merece una política que se preocupe de los problemas reales de los catalanes y estos problemas y estas soluciones son la tarea del PPC. Por eso digámosle alto y claro que, si quieren independentismo, nosotros no somos su alternativa, pero si no quieren independentismo somos su única alternativa", ha añadido. Los conservadores tienen muy buenas expectativas electorales en los comicios del 12 de mayo en Catlaunya, donde ahora solo cuentan con tres escaños y las encuestas les auguran un salto hasta la docena. La del GESOP para EL PERIÓDICO DE CATALUNYA prevé entre 12 y 14 diputados.