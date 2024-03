Aragonès convoca las elecciones en Cataluña para el próximo 12 de mayo

Pere Aragonès cree que no tendrá una oportunidad mejor que la actual para pulsar el botón electoral. Pese a que hasta ahora se había resistido a un adelanto, las elecciones catalanas se celebrarán el 12 de mayo de este año y no en febrero de 2025 como deseaba inicialmente. Su apuesta era clara: finalizar el mandato marcado por la ruptura con Junts compensando su precaria minoría de 33 diputados con el triunfo de haber aprobado tres presupuestos consecutivos, algo que no sucedía desde 2010.

El veto de los Comuns a las cuentas públicas de este miércoles ha sido el detonante. Pero el análisis de los escuderos de Aragonès ha sido más extenso: sus principales rivales políticos están ahora en un peor punto de salida para correr una contienda electoral: el PSC pasa por un mal momento a cuenta del caso Koldo, Junts no tiene candidato oficial, los Comuns aspiran a mantener el tipo y la CUP está en horas bajas e inmersa en un debate interno. El PP cuenta con hacerse con la desaparición de Cs y con un desgaste de la extrema derecha de Vox.

En el raíl de la política de alianzas, también es un buen momento porque el que parta primero será el que tenga más margen para eligir con quién gobernar. Hay efectos colaterales. ¿Debe sufrir Pedro Sánchez por su propia legislatura? Por ahora, no. Aragonès mantiene el compromiso con el PSOE de continuar con los pactos, ya que buena parte de ellos están aún por desplegarse, como el traspaso de Rodalies o una propuesta de financiación, pero también es cierto que el precio puede cambiar porque ERC y Junts estarán en plena competición electoral mientras se negocian los Presupuestos Generales del Estado.