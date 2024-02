Durante más de dos horas, siete miembros de la Comisión de Venecia han estado reunidos con la comisión de Justicia del Congreso, donde se está tramitando la ley de amnistía. Justo sobre esto, sobre el procedimiento que se está siguiendo para aprobar la norma y sobre si se cumplen o no las garantías de separación de poderes es sobre lo que ha venido a indagar una misión de este órgano a Madrid. Dejando a un lado los discursos políticos que han hecho los partidos, la Comisión ha puesto el acento en los aspectos más técnicos, sin entrar a valorar la idoneidad de la medida de gracia o su encaje constitucional.

Siguiendo un esquema con dudas y cuestiones que remitió el PP a la Comisión de Venecia cuando solicitó un informe a este órgano, la cita en la Cámara baja ha girado en torno a la tramitación de la ley. Han preguntado por qué la amnistía se vehícula como una proposición de ley -una iniciativa que impulsó el grupo parlamentario socialista- y no como un proyecto de ley -reservado al Gobierno-; sobre los plazos para presentar enmiendas a la totalidad y su debate o sobre el uso de la vía de urgencia.

Al margen de la intervención inicial más política, los partidos han tenido tiempo después para responder a todas estas cuestiones. Sobre el uso de la proposición de ley, el portavoz del PSOE, Francisco Aranda, ha explicado que, mientras los indultos son una "prerrogativa" del Gobierno, la amnistía le corresponde a las Cortes Generales por tratarse de un asunto político. Otras formaciones han señalado que las enmiendas a la totalidad de PP y Vox fueron rechazadas por una amplia mayoría. Y así, con el resto de asuntos. No obstante, la propia Comisión ha emplazado a todos los grupos a remitirles por escrito todo el material que deseen.

Más allá de la amnistía y de cómo se está tramitando, también han salido en el debate cuestiones como las comisiones de investigación que pactó el PSOE con ERC y Junts -ambas formaciones han explicado que son asuntos diferentes- o el terrorismo, que aunque la Comisión no ha preguntado directamente sí ha sido mencionado por casi todos los grupos. No obstante, distintas fuentes presentes en la reunión explican que el presidente de esta comitiva, el holandés Martin Kujier, ha asegurado que su función no es valorar si la amnistía es idónea o no, sino "si los trámites se están cumpliendo".

La cuestión política

Independientemente de las intenciones de la Comisión, los portavoces parlamentarios se han centrado en exponer sus opiniones más políticas. La portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que lo que su partido ha trasladado a los expertos es que lo que está en juego con la ley de amnistía "no es la convivencia de los catalanes y las catalanas, sino la vigencia del Estado de derecho". El PP tiene puestas muchas expectativas en el dictamen que termine elaborando este órgano porque creen que puede ser el primer pronunciamiento europeo contrario a la ley. Y han asegurado estar "satisfechos" con esta primera reunión: "Los socios del PSOE han sido sinceros y han dejado muy claro que están en un proceso separatista que quieren continuar", ha afirmado.

Álvarez de Toledo aprovechó su turno de intervención para hablar, según ha explicado ella misma, de las enmiendas aprobadas en el proceso de tramitación, el delito de terrorismo y las comisiones parlamentarias sobre 'lawfare'. "Hemos informado de los detalles de la ley, del terrorismo bueno y malo del Gobierno, el que atenta contra los derechos humanos y el que te da los votos para ser presidente. Y también de la última propuesta del Gobierno para legislar no solo a favor de delincuentes, sino en contra de jueces con la propuesta de modificar la Lecrim y acortar los plazos de instrucción".

Tras la intervención del PP, y a excepción de Vox, el resto de formaciones se ha dedicado a combatir el discurso de los populares. El socialista Aranda ha explicado que el objetivo de la norma es apostar por la "convivencia" e "intentar desjudicializar la política y dar una vida política a los conflictos políticos".

La visita completa

La visita de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa cuyas conclusiones no son vinculantes, se produce a raíz de la petición que elevó la Mesa del Senado, con mayoría del PP. El vicepresidente de la Cámara Alta, el popular Javier Maroto, explicó este martes que la Comisión sólo se pronunciará sobre si la tramitación de la proposición de ley amnistía vulnera la separación de poderes y, “en ningún caso”, sobre la constitucionalidad o no de la misma. Y así se ha producido las conversaciones esta mañana.

La primera de las reuniones que ha mantenido este jueves la Comisión de Venecia, dentro de su visita de dos días para informarse, ha sido con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Tras la cita, fuentes de Moncloa explican que el ministro ha ofrecido "toda la colaboración" a la Comisión, así como su disposición a "resolver cualquier cuestión que sus miembros quieran plantear durante el proceso de debate y tramitación del texto”. También ha dejado clara la posición del Gobierno, que la ley de amnistía es “positiva” porque contribuye a la “convivencia” y respeta la Constitución y el derecho europeo.

Tras reunirse esta mañana con la comisión de Justicia en el Congreso, los miembros de la Comisión de Venecia tienen programada, primero, una cita con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y las cuatro asociaciones de jueces y, después, con el presidente del Senado, Pedro Rollán, y con todos los grupos parlamentarios de la Cámara Alta. La visita terminará este viernes con un encuentro con expertos en el Centro de Estudios Constitucionales.

Los tiempos

Según informó la propia Comisión de Venecia, el informe estará listo, a más tardar, para la sesión plenaria del próximo 15 y 16 de marzo. El PP demandó que se tramitara de urgencia, pero el actual retraso de la norma, que se sigue negociando en el Congreso, permitirá que las conclusiones de la Comisión lleguen casi a la par que la medida de gracia al Senado. Aun así, el informe podría estar listo antes. Además, en esa misma sesión de mediados de marzo se emitirá también un informe solicitado por el presidente de la asamblea del Consejo de Europa, el socialista Tiny Tok, sobre los “requisitos del estado de derecho que una amnistía debe cumplir”.