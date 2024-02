La Comisión de Venecia, órgano dependiente del Consejo de Europa en materia constitucional y que analiza la salud de los Estados de derecho, enviará una delegación de sus expertos a Madrid a finales de esta semana, jueves y viernes, para recabar información sobre la ley de amnistía y las enmiendas que siguen pendientes sobre la norma. El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, solicitó a este órgano un dictamen (no vinculante), que verá la luz como muy tarde el 15 de marzo. Será, como avanzó este diario, el primer pronunciamiento europeo sobre la ley que centra todo el debate político nacional en España.

Según ha explicado el vicepresidente de la Mesa de la Cámara Alta, Javier Maroto, el jueves por la tarde la delegación se verá con Pedro Rollán, presidente del Senado, y la letrada mayor. También están previstas reuniones con todos los grupos parlamentarios, miembros del Gobierno y con la presidenta del Congreso, según los populares.

Maroto recalcó que el cometido de la Comisión de Venecia no es en ningún caso decir si la ley es o no constitucional, porque el órgano europeo nunca se pronuncia sobre la constitucionalidad de las normas, que es algo que solo está en manos del tribunal de garantías. "Pero sí persigue un objetivo que es valorar si el fin último de la ley de amnistía son realmente los intereses generales de los ciudadanos", advirtió.

El PP confía en que los movimientos del Gobierno para atraer a Junts a la ley de amnistía que los propios independentistas exigieron para hacer presidente a Pedro Sánchez -desde la modificación de la norma retirando que deba haber "sentencia firme" para el perdón de delitos de terrorismo a ahora abrirse a modificar los plazos de instrucción en la ley de enjuiciamiento criminal- serán tenidos en cuenta para el pronunciamiento de la Comisión de Venecia, así como en futuras lecturas europeas.

Los populares siempre han confiado su ofensiva al terreno comunitario convencidos de que la ley de amnistía "es una anomalía" en toda Europa por el hecho de que los propios beneficiados de la amnistía estén participando en la redacción de la misma y porque consideran, como denunció el propio Feijóo en Bruselas, "que está habiendo un ataque a la separación de poderes y una ofensiva contra los jueces".

El letrado mayor del Congreso no se reunirá

Al mismo tiempo que se confirmaba en el Senado el desembarco de la Comisión de Venecia, el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, denunciaba la negativa de la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría de PSOE y Sumar, a que el letrado mayor, Fernando Galindo, se vea con el órgano dependiente del Consejo de Europa. "No sabemos por qué no puede reunirse el jueves con la comisión de Venecia cuando su informe ha sido decisivo para que la ley se tramitase", dijo, en referencia al primer informe que emitió el equipo jurídico del Congreso en el que se indicaba que la norma no entraba en contradicción "palmaria y evidente" con la Constitución.

No obstante, fuentes de la presidencia del Congreso explican que lo que se ha hecho es remitir a la Comisión de Venecia a la comisión de Justicia, el órgano encargado de la tramitación de la ley de amnistía, para que pueda solicitar toda la información que considere necesaria. "No se expone a los funcionarios nunca", subrayan estas mismas fuentes en referencia a Galindo.

Aun así, Tellado cree que "una vez más se oculta información con todo lo que tiene que ver con la tramitación de la ley de amnistía". El portavoz confirmó que por parte del PP serán la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; el vicesecretario general Institucional, Esteban González Pons; su portavoz en la comisión de Justicia, María Jesús Moro; la viceportavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo y él mismo quienes sí se verán con la Comisión.

"La primera palabra que ha dicho ha sido Pedro Sánchez y a partir de ahí ha soltado una cascada de mentiras y acusaciones absolutamente impresentable", ha sido la respuesta inmediata del portavoz del PSOE, Patxi López, antes de denunciar el "ataque miserable" a Galindo y a Armengol. Además, López recordó que en 2014, cuando se tramitó la Ley de Seguridad Ciudadana -la llamada ‘ley Mordaza’- también vino a España la Comisión de Venecia y el Congreso, gobernado por el PP, la remitió a la comisión de Interior. “¿El letrado ha elaborado la ley? ¿El letrado tiene que dar opinión política sobre la ley? No saquemos conclusiones que nada tienen que ver con la realidad”, setenció.