Alberto Núñez Feijóo compareció en el Senado, donde todavía se celebra el pleno clave para el Gobierno con la convalidación de tres reales decretos leyes (uno de ellos, el del Ministerio de Trabajo, ya tumbado) para cargar muy duramente contra el último acuerdo entre el Ejecutivo y Junts, que permitió salvar el llamado decreto 'ómnibus' del Ministerio de Justicia. "El Gobierno ha hecho el ridículo mercadeando con los intereses de todos los españoles. Aterra pensar cómo será cada semana en esta legislatura", dijo el líder del PP en una comparecencia sin preguntas en la Cámara Alta poco antes de comenzar la segunda hornada de votaciones.

"La política de Sánchez se marca desde Ginebra o Bruselas. Qué se aprueba, cómo se aprueba o cuánto durará la legislatura. El presidente traslada fuera de las Cortes Generales la soberanía nacional y la prerrogativa de que finalice la legislatura ya no es suya", afirmó.

Fuentes del PP aseguran que estudiarán llevar al Tribunal Constitucional la urgencia del real decreto de Justicia por entender que no se puede justificar, así como dos cuestiones del propio acuerdo entre Junts y el Gobierno: el traspaso de competencias en materia de inmigración y el acuerdo relativo a reconocer "los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local".

El líder del PP se refirió también a la supresión del artículo 43 bis del decreto que el partido de Carles Puigdemont consideraba que hacía peligrar la aplicación de la amnistía. Sobre el traspaso de competencias en materia de inmigración tras lo que Feijóo se preguntó "si la Generalitat podrá decidir como si fuera otro país sobre el control de fronteras y la llegada de inmigrantes procedentes de otros países". El dirigente conservador calificó de "reino de taifas" la contrapartida sobre las balanzas fiscales.

"Esta política, este esperpento, esta deshonra no nos la merecemos", llegó a decir Feijóo, asegurando que si hubiera sabido que la política se iba a convertir "en esto" no la habría ejercido.

Feijóo insistió en que este arranque de legislatura es una garantía de inestabilidad, "el Gobierno no Gobierna sino que mercadena, y no planifica sino que gestiona el caos", aseguró. "No sé qué negociaciones nos esperan. Cuánto ridículo queda por ver y qué cesiones se decidirán siempre en el último instante", advirtió para asegurar después que su partido "por responsabilidad institucional" seguirá ofreciendo "la alternativa decente, previsible y fiable".