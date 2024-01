El proceso de elección del candidato del PNV a lehendakari acaba de superar una fase decisiva. Tras conocerse que Iñigo Urkullu no repetirá como cabeza de cartel, la Ejecutiva ha informado este miércoles del resultado de la primera vuelta de contraste con la militancia, que se ha saldado con Imanol Pradales como único aspirante que pasará a la segunda ronda. Las bases han refrendado la propuesta del Euzkadi Buru Batzar, y ha sucedido lo mismo con la candidata a presidir el Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, también la única que pasa de fase. Para pasar a la segunda tanda, era necesario el respaldo de tres o más batzokis, pero también se contempla otro mecanismo que permite que un aspirante que haya logrado esos respaldos pueda renunciar a su candidatura y no presentarse a esa segunda vuelta. Iñigo Urkullu ya anunció públicamente que entendía y asumía la propuesta del la direccción del PNV y no alimentó ningún tipo de pulso, renunciando así a plantar batalla antes incluso de comenzar el proceso.

El pulso, como se ha comprobado ahora, ni existe ni va a existir, a pesar del suspense que habían alimentado otros sectores políticos. El PNV suele presumir del carácter democrático de su proceso, sin cortapisas ni 'dedazos', que además permite que se presenten otros nombres desde las bases, pero aun así, con ese margen de maniobra incluido, el proceso se ha saldado sin cataclismos. El PNV reivindica a Pradales como un candidato con capacidad de gestión por el volumen de Presupuestos que ha gestionado en Vizcaya como diputado de Infraestructuras, y también lo califica como un purasangre político que conoce al partido desde dentro y que ha tenido puesto el termómetro a la sociedad vasca y a sus demandas en procesos de innovación, que van desde el Think Gaur hasta Entzunez Eraiki y el nuevo Euskadi Think Next. Esto supone que ha formado parte de los laboratorios de ideas del PNV desde hace unos 20 años. Andoni Ortuzar también defendió la apuesta por Pradales sin un solo reproche a Urkullu, y la presentó como una decisión lógica para que el próximo candidato pueda asumir retos que abarcarán hasta 2035, durante unas tres legislaturas, lo que exigía contar con una persona de entre 40 y 50 años. El presidente del Euskadi Buru Batzar (EBB, la dirección del partido) ya restaba dramatismo a la propuesta de Pradales por parte de la Ejecutiva y aseguró en una entrevista con este periódico que la decisión se adoptó por unanimidad en el máximo órgano del partido, al tiempo que atribuía a ámbitos ajenos al PNV un intento de condicionar el proceso y escribir una leyenda negra al respecto. El proceso aún no ha terminado, la segunda vuelta comienza este jueves, y el actual diputado de Infraestructuras en la Diputación de Vizcaya ha evitado todas estas semanas realizar declaraciones sobre su candidatura con el argumento de que está centrado en su labor institucional. Otro tanto ocurre con Urkullu, quien no ha despejado la fecha de las elecciones (aunque todo parece apuntar a abril) y defiende que aún tiene que desplegar 100 medidas, además de que el Parlamento va a trabajar en enero en las enmiendas de algunas leyes pendientes y espera aprobar cuatro en febrero. Este reparto de papeles parece que se está llevando con normalidad. El día 27 de enero de este mes será cuando Pradales será proclamado definitivamente por la Asamblea Nacional. El calendario El trámite que se ha cumplido ahora es la primera vuelta, donde la Comisión Nacional de Garantías y Control ha recopilado los nombres para la Lehendakaritza y el Parlamento que han pasado la criba y se los ha remitido nuevamente a las organizaciones municipales para celebrar una segunda vuelta. Esa segunda ronda terminará el día 14, y en ella se votará a los 25 candidatos y 5 suplentes que integrarán la lista de cada territorio y que por ahora solo aparecen por orden alfabético. Los apoderados llevarán ese resultado, del que no se pueden desmarcar, a las Asambleas Territoriales que designarán entre los días 15 y 25 a las 30 personas que formarán parte de las listas de cada territorio. El EBB fijará el orden definitivo de los aspirantes en las planchas (aquí entran en juego los requisitos legales, las listas cremallera con mujeres y hombres, etc) y llevará esa propuesta final a la Asamblea Nacional del 27 de enero, que también validará las listas para las europeas del 9 de junio. Además de Pradales como candidato a lehendakari, Bakartxo Tejeria repetirá con toda probabilidad como aspirante a presidir el Parlamento Vasco. La renovación que acompaña a la candidatura a lehendakari viene acompañada también de otros movimientos como la retirada del histórico Joseba Egibar. En las planchas aparecen otra vez nombres de parlamentarios jóvenes que en los últimos tiempos han ido adquiriendo un protagonismo cada vez mayor, como Gorka Álvarez, su portavoz en materia educativa; y nombres con una trayectoria dilatada, como los guipuzcoanos María Eugenia Arrizabalaga, o el burukide Xabier Barandiaran, que ha sido el cerebro de los últimos procesos de innovación política del PNV, como Entzunez Eraiki. En Araba aparece la consejera Nerea Melgosa. Con este movimiento, el PNV despeja ya en buena medida su cartel para las elecciones autonómicas, sin margen para la sorpresa en lo que se refiere a la candidatura a lehendakari y la aspirante a presidir el Parlamento Vasco. Todo ello, tras unos momentos iniciales de ruido por la filtración de la no candidatura de Iñigo Urkullu y las lecturas que se hicieron sobre la hipotética división, que Ortuzar negó