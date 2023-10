El autor del Golpe de Estado de 1981, Antonio Tejero, ha acusado al rey emérito, Juan Carlos I, de estar detrás del 23F. "Yo al rey Juan Carlos lo jodí vivo. Él tenía preparado con [el general Alfonso] Armada un Gobierno a su gusto", asegura Tejero en una entrevista que este domingo publica el diario digital El Español. También pide cárcel para el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, y afirma que ha presentado una denuncia contra Pedro Sánchez por "incumplir" la Constitución.

Por primera vez, Antonio Tejero vincula al Rey Juan Carlos, el actual Rey emérito, con el 23-F. Según la versión de Tejero, el monarca era conocedor del golpe militar, y estaba a favor de ello, pero tenía pensado colocar al frente de un gobierno militar al General Alfonso Armada, que, a su vez, quería contar con miembros de la izquierda en ese gabinete de concentración militar. "Yo al rey Juan Carlos lo jodí vivo. Él tenía preparado con [el general Alfonso] Armada un Gobierno a su gusto. Pero hacía falta un militar que diera el golpe. Ese fui yo. Es decir: lo mío era necesario para poner el Gobierno de Armada y el Rey. Sin embargo, cuando vi lo que iba a ser aquello lo anulé, lo paré. Luego me traicionaron todos: el Rey, Armada, Milans del Bosch". Estas son las palabras textuales de Tejero, condenado a 30 años de cárcel por rebelión miliar.

Además, el exmilitar explica que ha interpuesto una denuncia en los juzgados contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y candidato a la presidencia. El motivo, según explica el mismo Tejero, "incumplir la Constitución" a raíz de las negociaciones para la formación de gobierno con los partidos independentistas y nacionalistas. "Están destrozando España y no veo ninguna reacción social ante las barbaridades que hace ese hombre que se llama Pedro", afirma Tejero, que no esconde su oposición a la carta magna, pero pide que la cumplan los gobernantes: "hoy las cosas tienen que ser así".

También afirma que habría que "meter a la cárcel" al president Pere Aragonés por su discurso en el Senado esta semana. "Es que en la España de hoy se legaliza todo lo que puede hundir a España", asegura. El autor Golpe de Estado fallido de la democracia, explica que en la actualidad es partidario de un gobierno militar, "que pusiera las cosas en su sitio", aunque no esconde su simpatía por el Partido Popular. "No me gusta ese galaico, pero… acepto el PP como mal menor", insiste.