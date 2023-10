Incógnita despejada. El 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, acudirá este jueves al Senado para defender la amnistía y plantar cara al PP. Existía la duda razonable de si lo haría, ya que se trata de una sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas promovida por los populares que se ha interpretado desde el principio como una maniobra para desgastar a Pedro Sánchez por su negociación de la investidura con los partidos independentistas.

Pese a que es un debate forzado por el PP, Aragonès ha decidido acudir porque lo ve una oportunidad de explicarse. "No dejaremos nunca ningún espacio vacío para defender el fin de la represión", ha explicado la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja. Además, el 'president' acudirá con ganas de batirse con los populares. Al menos, es lo que ha apuntado este martes Plaja: "No dejaremos en manos del PP la amnistía cuando ellos han sido uno de los principales responsables de la represión".

El cálculo que hace Aragonès es que el debate del Senado acabará girando solo sobre el 'procés', de aquí que considere que no puede dejar en manos de otros la defensa de Cataluña. "De Cataluña habla el 'president'", sostienen desde el Palau de la Generalitat para justificar la decisión tomada de ir a la Cámara Baja. Además, aprovechará para confrontar con los populares para acusarles de que siempre que hablan de Cataluña es solo para tratar de generar "crispación".

No dejaremos nunca un espacio vacío para defender el fin de la represión Patrícia Plaja - Portavoz del Govern

Que la convocatoria del Senado rezuma a encerrona se intuye por varias razones. La primera, el motivo que han alegado por escrito los populares para convocar la cita: "La aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los españoles, y de solidaridad entre las Comunidades". Un enunciado que parece ser solo una excusa para criticar la amnistía y desgastar al PSOE en plena negociación de la investidura. El segundo motivo, porque los barones del PSOE han renunciado a acudir.

Tampoco estará el lendakari, Iñigo Urkullu, que consideró que era una cita que solo quiere ser una "campaña de interés partidario" del PP. La Generalitat ha expresado el "máximo respeto" por esta ausencia -y no ha querido valorar las ausencias socialistas-, pero ha insistido en que el 'president' sí debe estar y estará.

Será, precisamente, Aragonès quien arranque el debate del próximo jueves. Después de que el Gobierno haya decidido no asistir, será el president quien dé el pistoletazo de salida, ya que le corresponde por orden de aprobación del Estatuto de Autonomía. Además, podrá hacerlo en catalán, dado que en la Comisión General de las Comunidades Autónomas se pueden emplear las lenguas cooficiales desde 2005. Tras Aragonès, intervendrán los presidentes del PP, pero no se dará un debate al uso, puesto que no se podrá volver a intervenir.

Lo que no está previsto es que Aragonès aproveche su visita a Madrid para verse con Pedro Sánchez. Sin embargo, atendiendo a los precedentes, tampoco es algo que la Generalitat anunciaría con antelación. Plaja ha insistido con la advertencia habitual de que solo con la amnistía "no es suficiente" para desencallar la investidura del líder del PSOE.

Cambio de paradigma

La decisión de Aragonès también consolida un cambio de paradigma que se viene gestando desde los últimos años: la Generalitat vuelve a acudir a los fórums multilaterales del Estado, es decir, en aquellos espacios en que hay presencia del Gobierno y de las Comunidades Autónomas. Hubo un tiempo -sobre todo en los momentos álgidos del 'procés'- en que sí dejaba la silla vacía porque se entendía que, si se iba, era tanto como que se la equiparase al resto de las comunidades.

El propio Aragonès, por ejemplo, cuando era vicepresidente y 'conseller' de Economía se ausentó alguna vez de las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. También tuvo dudas de si asistir a la última conferencia de presidentes, celebrada en la isla de la Palma en 2022, aunque finalmente sí estuvo. Con la decisión de ir al Senado confirma el giro político de la Generalitat.