Canarias toca a rebato y exige apoyo urgente ante el repunte de cayucos.

El repunte de llegadas a las costas isleñas a través de la ruta atlántica y las previsiones para los próximos meses han alertado al Gobierno de Canarias, que ha tocado a rebato con una ronda de contactos urgente con los ministerios del Interior, Migraciones, Exteriores y Derechos Sociales. El miércoles tendrá lugar en Madrid un encuentro entre el ministro de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social en funciones, José Luis Escrivá, y el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, quien expondrá su preocupación por las consecuencias de la inestabilidad política y social que vive Senegal y que se reflejan en los flujos migratorios hacia las Islas, pues se ha reactivado el uso de cayucos para salir del país africano. Estas embarcaciones permiten trasladar a un elevado número de personas –superando el centenar en muchas ocasiones– con lo que se ha detonado la cifra de migrantes que ha arribado al Archipiélago en las últimas semanas, especialmente a las islas occidentales.

En los cuatro primeros días de septiembre Canarias ha recibido a cerca de 800 migrantes, que se suman a las 2.931 personas que arribaron de forma irregular a bordo de embarcaciones precarias a lo largo del mes de agosto. Esta cifra casi triplica el número de llegadas que se registraron en el mismo mes del año pasado, cuando alcanzaron las costas del Archipiélago 1.048 migrantes. Este pico de entradas ha activado las alarmas de la autoridades canarias, que ya han puesto de manifiesto los escasos recursos con los que cuentan para atender a los migrantes, por lo que exigen al Gobierno central que active las medidas que sean necesarias para afrontar la oleada que se espera en las próximas semana con la llegada del mar en calma.

Clavijo, que acudirá al encuentro acompañado por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, también insistirá a Escrivá en la necesidad de activar un operativo que permita estar preparados ante una posible crisis migratoria como la que se vivió en 2020. Islas como El Hierro no cuentan con los recursos necesarios para responder a la intensa llegada de migrantes, como la que ha vivido en agosto, y necesita reforzarse de cara al último cuatrimestre del año. Solo el mes pasado, la isla del Meridiano tuvo que atender a más de mil migrantes que fueron rescatados a bordo de 12 cayucos.

El presidente canario sostiene que el Gobierno central vive "en otra realidad"

Esta es la segunda reunión del presidente del Gobierno canario con Ejecutivo central, pues la semana pasada mantuvo un encuentro telemático con el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, con quien acordó reforzar la coordinación entre administraciones en la gestión los flujos migratorios. Durante la videoconferencia, Clavijo expresó la necesidad de "extremar las relaciones Canarias-Estado" para hacer frente al repunte de la ruta canaria.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, afirmó que "hay que estar muy atentos" a la situación de los países del África Occidental y apuntó que "la inestabilidad política en España no puede despistar a los ministerios del trabajo del día a día". Además, reclamó máxima transparencia y un intercambio semanal fluido, porque "Canarias necesita estar informada y participar de manera más activa".

Clavijo, en declaraciones a la Cadena Cope, reconoció "sentirse solo" ante la llegada de migrantes a las Islas y exigió "acciones concretas" al Gobierno Central, al que acusó de "vivir en otra realidad" y de desconocer lo que está ocurriendo en el Archipiélago. Estas declaraciones responden a la postura del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, que el domingo sacó pecho del "éxito" que se está cosechando gracias a la hoja de ruta pactada entre Madrid y Rabat. A su juicio, el repunte migratorio en las Islas "no tiene nada que ver con Marruecos sino con una inestabilidad que se encuentra de manera más amplia en la franja del Sahel y por lo tanto proviene de esas costas".

Sobre la inestabilidad de Senegal –país desde el que zarparon hacia Canarias 17 cayucos solo en agosto– Albares señaló que es "un socio estratégico para España" situado en "una zona complicada" como es el Sahel y el golfo de Guinea. "Lo que tenemos que hacer es apoyar a Senegal para que mantenga esa estabilidad y esa democracia", defendió el ministro.

Clavijo no está de acuerdo con la postura de Albares y ha criticado el giro unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez en las relaciones con Marruecos, porque siguen llegando pateras "una detrás de otra" y "sigue muriendo y desapareciendo gente en el mar". El jefe del Ejecutivo regional considera que si Marruecos es un socio prioritario para España debería colaborar más en el control de los flujos migratorios.

Clavijo lamenta no poder atender bien a los menores por la saturación del sistema de acogida

Tras el cambio de postura de España con respecto a la autonomía del Sáhara Occidental –que supuestamente sirvió para estrechar las lazos entre Madrid y Rabat y frenar la salida de migrantes desde las costas marroquíes y saharauis– el presidente del Gobierno español pidió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a una "solución política mutuamente aceptable y en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad". En la búsqueda de esta solución, el enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, viajó el domingo a los campamentos de refugiados de Tindouf y mañana visitará los de El Aaiún, para recabar información que presentará al Consejo de Seguridad de la ONU en su próxima reunión sobre el Sáhara Occidental, prevista para finales de octubre.

El jefe del Ejecutivo autonómico también apuntó que hay que "ver si el Frontex está o no desplegado en Canarias, porque salva vidas". Pero, sobre todo, debe haber, según el presidente canario, "una respuesta de acogida, una derivación, porque no se pueden quedar" en las islas los menores no acompañados. "Volvemos a tener más de 2.200 menores a los que no puedes dar ni una educación ni integración, ni puedes trabajar porque la magnitud es de tal volumen que lo único que puedes es darles de comer y mantenerlos, con todo lo que conlleva", explicó. Clavijo también lamentó que "el famoso acuerdo" entre las comunidades autónomas para repartirse a los menores acogidos haya quedado en nada. "Los canarios somos solidarios, se nos parte el alma porque esos menores pueden ser nuestros hijos huyendo del hambre, de la miseria, de la muerte o de la guerra. Pero si de verdad estamos en Europa y tenemos un gobierno progresista, debemos tener una respuesta adecuada", concluyó.